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Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение на 5 ноября

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Областная газета

Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности

снег, погода, Свердловская область
В целях безопасности рекомендуется выбирать обувь на нескользящей подошве и низком каблуке. Фото: Алексей Кунилов, фотоархив «Областной газеты»

В Свердловской области 5 ноября местами ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщили в Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.

В целях безопасности жителям рекомендуют плотно закрыть окна и двери в домах, при необходимости отключить электричество и газ. Если непогода застала на улице, не приближайтесь к шатким рекламным конструкциям, деревьям и недостроенным зданиям. Ходите не торопясь и выбирайте обувь на нескользящей подошве и низком каблуке.

Водителям рекомендуется сменить летние шины на зимние, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и обгонов, а по возможности отложить поездки.

При чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее «Областная газета» писала, что в Свердловской области до конца недели установится снежный покров.

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