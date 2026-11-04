В Свердловской области до конца недели установится снежный покров

Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область. До конца недели может установиться снежный покров. Интенсивные осадки прогнозируются на Среднем Урале уже с 5 ноября, а минусовая температура ожидается только в конце недели. Об этом «ОГ» сообщили в Уральском гидрометцентре.

Фронтальный циклон постепенно вытесняет теплый воздух. В юго-восточные районы области дождь доберется во второй половине дня 5 ноября. С 6 ноября в западной половине и на севере Свердловской области осадки предполагаются интенсивными, с образованием снежного покрова. На юго-востоке региона осадков меньше, но дождь будет переходить в снег. В конце недели, 7−8 ноября, средняя суточная температура перешагнет отметку 0 градусов и будет на уровне −1…−3 градуса.

Облачно и умеренные осадки будут 5 ноября, на севере региона ожидается снег. В отдельных районах гололед, гололедица. В Екатеринбурге ночью ожидается дождь. Температура ночью опустится до −4 градусов, днем столбики термометров покажут до +5 градусов.

В пятницу, 6 ноября, прогнозируется мокрый снег, на юго-востоке области снег с дождем. Гололед, на дорогах гололедица. На севере и западе области образование снежного покрова. В Екатеринбурге ночью и днем ожидается мокрый снег. Ветер днем усилится до 20 м/с. Температура ночью до −5 градусов, днем +3 градуса.

В субботу, 7 ноября, будет облачно с прояснениями, местами мокрый снег и гололедица. Ветер будет по-прежнему сильным, с порывами до 18 м/с. Температура ночью до −5 градусов, днем +2 градуса.

Ранее «Областная газета» писала, что в Свердловской области к зимнему сезону переоборудовано 756 единиц техники.