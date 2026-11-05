Олег Ряписов избран на должность главы Красноуфимского района в четвертый раз

Инаугурация Олега Ряписова совпала с Днём народного единства. Накануне большинством голосов депутаты местной думы большинством голосов (18 – за, 1 – против) выбрали Олега Викторовича на новый срок полномочий. Эксперты отмечают, что под его руководством Красноуфимский муниципальный округа становится современнее и комфортнее.

С 2025 года в Свердловской области действует новая система избрания глав: руководителя муниципалитета избирает представительный орган (дума) из числа кандидатур, которые предлагает губернатор области. На рассмотрение главе региона были представлены 3 кандидатуры – действующего главы округа Олега Ряписова, а также его заместителей Антониды Медведевой и Владимира Юдина. Каждый их них предоставил свой план социально-экономического развития района на ближайшие годы.

В итоге на должность главы Красноуфимского района был вновь избран Олег Ряписов, уже на четвертый срок.

«Сегодня в четвертый раз произношу слова присяги, обязуясь служить на благо Красноуфимского района и каждого из вас, его жителей. Для меня большая честь вновь принять на себя ответственность за руководство муниципалитетом. Красноуфимский район – это земля с богатой историей и традициями, с прекрасной природой и отзывчивыми людьми. Я горжусь тем, что могу быть полезным вам и вместе с вами строить то будущее, о котором мы все мечтаем. Благодарю губернатора Дениса Владимировича Паслера за оказанное доверие и депутатов районной Думы за поддержку», – сказал Олег Ряписов, вступая в должность.

На церемонию вступления в должность прибыл первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Вадим Дубичев, а также главы муниципалитетов, начальники территориальных отделов, депутаты местной Думы, представители организаций и учреждений района, общественные деятели.

«Муниципалитет становится современнее и комфортнее. Наблюдаются серьезные положительные изменения. Поддерживайте вашего главу на местах добрыми делами, он на согласительных комиссиях в министерствах области всегда борется за район, отстаивает проекты в различных сферах жизнедеятельности», – отметил Вадим Дубичев.

Ранее «Областная газета» публиковала эксклюзивное интервью с главой Красноуфимского района Олегом Ряписовым.