Йога, китайская гимнастика или просто ходьба: ученые рассказали, какие упражнения помогают при ревматоидном артрите

Ученые Уральского федерального университета и УрО РАН стали соавторами масштабного исследования о том, какие виды физических упражнений могут быть полезны людям с ревматоидным артритом. Они проанализировали 44 клинических исследования с участием 3 132 человек и оценили, как аэробные, силовые, комбинированные (аэробные и силовые) и традиционные китайские упражнения, а также йога влияют на самочувствие пациентов. Результаты опубликованы в журнале Seminars in Arthritis and Rheumatism, сообщает пресс-служба УрФУ.

«Наши расчеты могут быть полезны при подборе упражнений в составе комплексного лечения. Аэробные занятия, прежде всего, связаны с улучшением выносливости, силовые – с уменьшением боли и функциональных ограничений. Но при составлении программы необходимо учитывать состояние суставов, сопутствующие заболевания, переносимость нагрузки и безопасность. Решение следует принимать вместе с лечащим врачом, а не пытаться во что бы то ни стало достичь определенного числа минут в неделю», – говорит инженер-исследователь лаборатории мозга и нейрокогнитивного развития, аспирант кафедры иммунохимии УрФУ Нинкун Сяо.

Польза от упражнений определяется не только их видом, но и объемом нагрузки и целью занятий, добавляют исследователи. Так, моделирование показало, что наибольшая выносливость при аэробных упражнениях формируется при 750 МЕТ-минут (MET-минута – основная единица измерения физической нагрузки, за 1 MET принимают состояние полного покоя – прим. «ОГ») в неделю, а уменьшение боли при силовых тренировках – около 820 МЕТ-минут в неделю. Для традиционных китайских упражнений наиболее выраженное снижение активности заболевания модель показала примерно при 500 МЕТ-минутах в неделю.

Ревматоидный артрит нередко сопровождается уменьшением мышечной массы, ухудшением качества мышц и ограничениями в повседневной жизни. Поэтому физические упражнения – часть комплексного лечения. Во-первых, силовые тренировки полезны для сохранения мышц и поддержки суставов, а также для повышения физической активности, выносливости. Во-вторых, во время физической нагрузки мышцы не только работают, но и выделяют вещества, которые могут участвовать в регуляции воспаления. Например, при ходьбе, беге или силовых упражнениях мышцы выделяют сигнальные молекулы – миокины, в том числе интерлейкин-6. Эти молекулы могут участвовать в регуляции воспалительных реакций. Регулярные занятия также могут влиять на работу иммунных клеток, а силовые и комбинированные упражнения – помогать поддерживать мышцы и обмен веществ.

«Не обязательно заниматься много и энергично. Наш анализ показал, что увеличение нагрузки не всегда сопровождается дополнительной пользой: в некоторых случаях эффект выходит на плато. Найденные значения – это расчетные ориентиры, а не универсальная норма для каждого пациента. Подбирать упражнения и нагрузку нужно индивидуально», – заключает Нинкун Сяо.

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