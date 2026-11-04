Помогают ли похудеть лекарства для диабетиков: разбираемся с эндокринологами, насколько они эффективны и безопасны

Первыми моду на похудение с помощью препаратов для лечения диабета второго типа ввели западные «звезды», за ними потянулись отечественные, а в последние годы идея овладела массами. Инъекции «Оземпика», «Вегови», «Саксенды», их зарубежных и отечественных аналогов делают как по назначению врача, так и на свой страх и риск. Являются ли они панацеей от ожирения, насколько безопасны и какие возможны негативные последствия? Об этом мы поговорили на «круглом столе» по диабету в «ОГ» с заведующей отделением ОКБ №1, врачом-эндокринологом высшей категории, кандидатом медицинских наук Татьяной Грачевой и заведующей амбулаторно-консультативным отделением эндокринологического центра ГКБ №40 Мариной Возжаевой.

Как объяснили специалисты, сегодня выпускается немало препаратов, которые имеют двойное назначение и предназначены для лечения диабета второй степени и ожирения. Проблема в том, что при диабете мало кто прибегает к самолечению, а при лишнем весе – сплошь и рядом. Между тем препараты этого типа относятся к рецептурным, то есть должны назначаться врачом строго по показаниям и продаваться исключительно по рецептам.

Марина Возжаева: «Врач может назначить эти препараты для лечения ожирения, во-первых, если к этому есть показания, во-вторых, если нет противопоказаний, то есть после всестороннего обследования, и, в-третьих, лечение должно проводиться под медицинским контролем».

Увы, эти требования выполняются далеко не всегда. Сегодня повторяется ситуация, которая много лет назад имела место быть с БАДами: коммерческая заинтересованность толкает врачей с низкой социальной ответственностью на «продвижение» продукции той или иной фирмы среди пациентов, заставляет аптекарей закрывать глаза на отсутствие рецептов.

Чем чревато самолечение?

Каждое лекарство, как объяснили эксперты, имеет свой механизм действия, и именно им обусловлены нежелательные явления. Если отбросить специальные термины, то действующие вещества столь популярных препаратов для похудения, как бы они не назывались, замедляют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ), что дает чувство сытости, снижает аппетит и помогает худеть. Однако задержка пищи в ЖКТ создает и дискомфорт: после инъекций возникают тяжесть в желудке, тошнота.

Кроме того, люди, на себе испытавшие действие «Оземпика», «Вегови», «Саксенды» и их аналогов, жалуются на диарею, запоры, сильную потливость, приступы сонливости, слабости и прочие неприятные реакции организма. Не случайно делать инъекции советуют в нерабочие дни.

Татьяна Грачева: «Побочные эффекты возникают в основном в случае быстрого наращивания дозы препарата вопреки инструкции и нашим рекомендациям. И говорить надо о неправильном лечении. Негативный эффект можно получить и от передозировки активированного угля».

Если человек упорствует и ради похудения продолжает самолечение, замедленное продвижение пищи может вызвать гастропарез желудка и ряд опасных последствий. Из непереваренной пищи могут формироваться безоары – твердые комки, способные вызвать язву желудка, кишечную непроходимость, желудочно-кишечное кровотечение.

Похудел. А что потом?

По заверениям производителей, в результате исследований установлено, что лечение «Оземпик», «Вегови» «Саксенда» позволяет снизить вес от 7,9 до 14,9 процента от исходной массы, а «Тирзетта» — более 20 процентов. Однако другие исследования показывают, что после прекращения инъекций лишние килограммы у большинства пролеченных возвращаются, и лишь четверти пациентам, принимающим препарат по назначению и под контролем врача, удается удержать результат.

Марина Возжаева: «Часто после отмены препарата мы видим рикошетный набор веса. Это происходит, если пациент за время лечения не скорректировал свой образ жизни, не сделал рациональное питание привычкой, а физическую активность частью повседневной жизни. Поэтому перед началом лечения надо проговорить стратегию на будущее».

Татьяна Грачева: «Все врачебные ассоциации честно говорят, что прекращение терапии препаратами для снижения веса неизбежно ведет к обратному эффекту. То есть лечение нужно продолжать пусть и меньшими дозами».

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