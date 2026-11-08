Аномальное тепло и мало осадков обещают синоптики в Свердловской области к середине ноября

На Среднем Урале ожидается небольшой снег 9–10 ноября, затем — затишье и потепление. Как изменится погода в регионе в ближайшие дни, рассказали в Уральском Гидрометцентре.

В Свердловской области пока сохраняется неустойчивая погода, небольшой снег и гололедица, впереди — переходный период.

Прогноз на ближайшие дни остается сдержанным. Ожидается, что атмосферный фронт с севера принесет в Свердловскую область, в том числе в Екатеринбург, небольшой снег. И днем, и ночью ожидаются преимущественно отрицательные температуры, порывистый ветер.

С 11 по 14 ноября ситуация начнет меняться: антициклон над севером Казахстана усилится и будет препятствовать формированию осадков на обширной территории, включая Свердловскую область. При этом средняя суточная температура прогнозируется близкой к нулю — это на 6–8 градусов выше климатической нормы.

Детали прогноза на начало недели:

9 ноября. Облачно с прояснениями. Ночью и днем местами небольшой снег, в горах — до умеренного. На дорогах в отдельных районах — гололедица. Температура ночью −2…−7 градусов (на севере до −12 градусов), днем −4…+1 градус. Ветер юго‑западный и западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

10 ноября. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах — до умеренного. В отдельных районах сохраняется гололедица. Температура ночью −1…−6 градусов (на крайнем севере до −9 градусов), днем −1…+4 градуса. Ветер западный и юго‑западный, 4–9 м/с; ночью возможны порывы до 14 м/с, днем — до 15–18 м/с.

11 ноября. Ночью — облачно с прояснениями, днем — переменная облачность. Местами возможен небольшой и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью +1…−4 градуса, днем 0…+5 градусов. Ветер западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Жителей региона просят учитывать прогноз при планировании поездок: из‑за гололедицы на дорогах возрастает риск аварий.

Ранее «Областная газета» писала о том, что более 140 единиц спецтехники работали на трассах Свердловской области в минувшие сутки.