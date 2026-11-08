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Более 140 единиц спецтехники работали на трассах Свердловской области в минувшие сутки

Дороги и транспортНовости
Областная газета

В регионе продолжают устранять последствия непогоды

уборка дорог в Свердловской области
В Свердловской области продолжается расчистка дорог от снега и наледи. Фото: Борис Ярков, «Областная газета»

Дорожные службы Свердловской области продолжают борьбу с последствиями непогоды: в минувшие сутки на расчистке и противогололедной обработке региональных трасс были задействованы 143 единицы спецтехники. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным автоматических метеопостов, на дорогах сохранялись сложные условия: отмечались гололедица и поземок. Снежный покров в отдельных районах достиг 1–5 сантиметров, а на севере и местами на западе области его высота составила 11–19 сантиметров.

По информации регионального управления автодорог, в расчистке дорог участвовали 107 комбинированных дорожных машин, 13 автомобилей с отвалом, 13 автогрейдеров, а также 10 единиц иной техники. Для устранения зимней скользкости дорожники израсходовали 126,8 кубометра песко-соляной смеси и 0,4 кубометра песка.

Контроль за ходом работ на региональной дорожной сети ведется лично губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

Согласно прогнозу, 8 ноября в регионе местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах ночью и утром ожидается гололедица, температура днем −2…+3 градуса. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными: соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость с учетом дорожных условий.

Ранее «Областная газета» писала о том, что гололедица на дорогах и местами снег сохраняются в Свердловской области до конца выходных.

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