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Свердловских водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах региона из-за снега

Дороги и транспортНовости
Областная газета

Необходимо соблюдать меры предосторожности

Снег на дороге
Экипажи ДПС дежурят на трассах в усиленном режиме. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На дорогах Свердловской области сложилась непростая обстановка из-за погодных условий температура воздуха составляет от -2 до -6 градусов, в отдельных районах идут осадки, на проезжей части рыхлый снег. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Водителей просят быть предельно осторожными. Из-за снежных осадков на проезжей части снижается сцепление, а тормозной путь увеличивается. Чтобы обеспечить свою безопасность, владельцев автомобилей просят «переобуться». Зимние шины снижают риск аварийных ситуаций.

Также инспекторы призывают водителей скорректировать манеру вождения: снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и обгонов. Выполняйте повороты и торможения плавно, с заблаговременным снижением скорости перед перекрестками и пешеходными переходами.

Пешеходам необходимо убеждаться в безопасности перехода, особенно вблизи остановок и на нерегулируемых участках. В условиях недостаточной видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

Экипажи ДПС работают в усиленном режиме, контролируя обстановку на наиболее опасных участках дорог.

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