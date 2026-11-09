Почти 200 единиц техники устраняют последствия непогоды в Свердловской области

В понедельник, 9 ноября, дорожные службы вывели 185 единиц техники на региональные трассы. Для ликвидации зимней скользкости специалисты использовали 325,1 кубометра песко-соляной смеси и 2,6 кубометра песка. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, на региональных трассах продолжают расчистку и противогололедную обработку 67 комбинированных дорожных машин, 10 автомобилей с отвалом, 22 автогрейдера, 13 тракторов, 20 погрузчиков, 53 единицы другой техники.

Автоматические метеопосты зафиксировали, что осадки в виде дождя и мокрого снега прошли повсеместно в регионе, на дорогах отмечались гололедица и поземок. В отдельных районах установился снежный покров высотой 1–5 сантиметров, на севере и местами на западе области высота сугробов достигла 11–16 сантиметров.

Работы на региональной дорожной сети находятся под личным контролем губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона призывает водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности, учитывать сложные дорожные условия, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость.

Отметим, в воскресенье, 8 ноября, обработку дорог вели 138 единиц техники: 112 комбинированных дорожных машин, 14 автомобилей с отвалом, 8 автогрейдеров и 4 единицы другой техники.

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