С 15 лет – сам себе пациент: когда подросток может давать согласие на медицинское вмешательство

Как известно, любые медицинские процедуры проводятся ребенку только с согласия родителей или законных представителей. Но при достижении подростком возраста 15 лет действуют иные правила. О них «ОГ» рассказала эксперт – юрист Светлана Перминова.
ЧТО РАЗРЕШАЕТ ЗАКОН
С 15 лет несовершеннолетний становится почти взрослым пациентом. Он вправе:
- самостоятельно обращаться за медицинской помощью;
- проходить обследования;
- соглашаться на лечение или отказываться от него;
- получать рецепты на лекарства;
- давать согласие на профилактические прививки.
«Ребенок может сам решить, например, делать ли ему прививку от гриппа или нет, посещать ли ему врача или нет. Его слово будет решающим», – подчеркнула Светлана Перминова.
КАКИЕ ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ
До 16 лет медицинская помощь несовершеннолетним, больным наркоманией (включая медицинское освидетельствование на состояние наркотического или токсического опьянения), оказывается только с согласия родителей или законных представителей. Кроме того, всегда требуется согласие законных представителей, если несовершеннолетний признан в установленном законом порядке недееспособным.
ЧТО МОГУТ РОДИТЕЛИ
Родители сохраняют право получать сведения о состоянии здоровья несовершеннолетних старше 15 лет, не приобретших дееспособность в полном объеме, могут предоставляться родителям или законным представителям.
Отдельно оговаривается экстренная помощь. Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни, а состояние ребенка не позволяет выразить свою волю или рядом отсутствуют законные представители, помощь может быть оказана без согласия несовершеннолетнего, родителей или иного законного представителя.
Ранее «Областная газета» писала о том, как закон защищает родителей в период пребывания в больнице с ребенком.