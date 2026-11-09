С 15 лет – сам себе пациент: когда подросток может давать согласие на медицинское вмешательство

Как известно, любые медицинские процедуры проводятся ребенку только с согласия родителей или законных представителей. Но при достижении подростком возраста 15 лет действуют иные правила. О них «ОГ» рассказала эксперт – юрист Светлана Перминова.

ЧТО РАЗРЕШАЕТ ЗАКОН

С 15 лет несовершеннолетний становится почти взрослым пациентом. Он вправе:

самостоятельно обращаться за медицинской помощью;

проходить обследования;

соглашаться на лечение или отказываться от него;

получать рецепты на лекарства;

давать согласие на профилактические прививки.

«Ребенок может сам решить, например, делать ли ему прививку от гриппа или нет, посещать ли ему врача или нет. Его слово будет решающим», – подчеркнула Светлана Перминова.

КАКИЕ ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ

До 16 лет медицинская помощь несовершеннолетним, больным наркоманией (включая медицинское освидетельствование на состояние наркотического или токсического опьянения), оказывается только с согласия родителей или законных представителей. Кроме того, всегда требуется согласие законных представителей, если несовершеннолетний признан в установленном законом порядке недееспособным.

ЧТО МОГУТ РОДИТЕЛИ

Родители сохраняют право получать сведения о состоянии здоровья несовершеннолетних старше 15 лет, не приобретших дееспособность в полном объеме, могут предоставляться родителям или законным представителям.

Отдельно оговаривается экстренная помощь. Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни, а состояние ребенка не позволяет выразить свою волю или рядом отсутствуют законные представители, помощь может быть оказана без согласия несовершеннолетнего, родителей или иного законного представителя.

Ранее «Областная газета» писала о том, как закон защищает родителей в период пребывания в больнице с ребенком.