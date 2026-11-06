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Право быть рядом: как закон защищает родителей в период пребывания в больнице с ребенком

НовостиЮридические вопросы
Анастасия Яковлева

Разбираемся в законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Мама и сын
Родители могут находиться в стационаре с ребенком вне зависимости от его возраста. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Госпитализация ребенка тяжелое испытание для всей семьи, но закон защищает право родителей быть рядом в этот сложный момент. Подробнее о мерах, предусмотренных законодательством, «ОГ» рассказала эксперт – юрист Светлана Перминова.

Согласно части 3 статьи 51 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», мать, отец, иной член семьи (например, бабушка или дедушка) или законный представитель имеют полное право находиться в стационаре вместе с ребенком на протяжении всего периода лечения – независимо от возраста пациента.

КОГДА МЕСТО И ПИТАНИЕ БЕСПЛАТНЫ?

Больница обязана предоставить родителю (законному представителю) бесплатное спальное место и питание, если соблюдается хотя бы одно из условий:

  • ребенку еще не исполнилось 4 года;
  • ребенок имеет статус инвалида с ограничениями основных категорий жизнедеятельности 2 или 3 степени выраженности (например, ограничения способности к самообслуживанию или передвижению);
  • ребенок старше 4 лет, но имеет медицинские показания для совместной госпитализации.

ЕСЛИ БОЛЬНИЦА ПРОТИВ

Если в медучреждении вам пытаются запретить находиться рядом с ребенком или необоснованно требуют плату за спальное место и питание, такие действия незаконны. Вы вправе обжаловать их в нескольких инстанциях:

  • администрация больницы (главный врач или заведующий отделением);
  • страховая организация;
  • отделение Росздравнадзора;
  • прокуратура или суд.

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА

На данный момент в Государственную думу внесен законопроект, предлагающий увеличить возраст детей, родителям которых гарантируется бесплатное совместное пребывание в стационаре, с 4 до 8 лет. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июня 2027 года.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в России ужесточили ответственность за поддельные медицинские справки.

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