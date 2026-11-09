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Ветер с порывами до 20 м/с придет на Средний Урал 10 ноября

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Областная газета

Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности

ветер, метель, Свердловская область
При чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В Свердловской области 10 ноября в отдельных районах ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.

В целях безопасности жителям рекомендуют плотно закрыть окна и двери в домах, при необходимости отключить электричество и газ. Если непогода застала на улице, не приближайтесь к шатким рекламным конструкциям, деревьям и недостроенным зданиям. При переходе проезжей части следует убедиться в безопасности, особенно вблизи остановок и на нерегулируемых участках. В условиях недостаточной видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

Водителям рекомендуется отложить дальние поездки, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и обгонов.

При чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловских водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах региона из-за снега.

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