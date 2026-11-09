Ветер с порывами до 20 м/с придет на Средний Урал 10 ноября

В Свердловской области 10 ноября в отдельных районах ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.

В целях безопасности жителям рекомендуют плотно закрыть окна и двери в домах, при необходимости отключить электричество и газ. Если непогода застала на улице, не приближайтесь к шатким рекламным конструкциям, деревьям и недостроенным зданиям. При переходе проезжей части следует убедиться в безопасности, особенно вблизи остановок и на нерегулируемых участках. В условиях недостаточной видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

Водителям рекомендуется отложить дальние поездки, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и обгонов.

При чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловских водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах региона из-за снега.