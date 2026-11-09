Четверть века спасая детей: история врача, посвятившего 25 лет ДГБ №15

Сотрудники Детской городской больницы №15 Екатеринбурга навестили бывшую коллегу Аллу Кахутину, чтобы поздравить её с 80-летним юбилеем. За чашкой чая медики вспомнили первые рабочие будни и маленьких пациентов, которым Алла Васильевна помогала на протяжении четверти века – родному учреждению врач-педиатр посвятила 25 лет своей жизни. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе больницы.

История Аллы Васильевны в ДГБ №15 началась в 1976 году. После окончания медицинского института она пришла сюда на интернатуру. По распределению молодого специалиста ждало другое место работы, но заведующая поликлиники решила не отпускать перспективного врача. Так временная практика превратилась в четверть века работы.

Первые месяцы запомнились особенно хорошо. В разгар сезонного подъема заболеваемости гриппом молодым врачам приходилось принимать десятки пациентов и успевать на многочисленные вызовы.

«Вызовов было очень много, а мы ведь только институт закончили. Когда пациентов становилось особенно много, делились: один шел на вызовы, другой оставался на приеме», – вспоминает Алла Васильевна.

Но с тем временем связаны не только воспоминания о напряженных рабочих днях. Именно тогда на 41-м участке Алла Васильевна начала работать с медицинской сестрой Ириной Разгуляевой. Вместе они принимали детей, посещали семьи на дому, переживали за своих пациентов и поддерживали друг друга.

«Алла Васильевна была очень внимательна к детям, а как её родители любили! Грамотный, добрый, понимающий человек. Мы с ней обе стремились, чтобы у нас всё было хорошо, идеально».

За годы работы Алле Васильевне довелось встретить немало непростых случаев. Особенно запомнилась семья мальчика с тяжелым врожденным пороком сердца. Благодаря внимательному уходу близких он прожил значительно дольше, чем тогда ожидали врачи. Даже после его перехода во взрослую поликлинику врач продолжала поддерживать связь с семьей.

Сегодня, спустя годы, она с улыбкой вспоминает свой профессиональный путь. И на вопрос, что бы сказала себе молодой, только окончившей институт, отвечает коротко и уверенно: «Ничего бы не изменила». А начинающим специалистам Алла Васильевна советует то, что всегда считала главным в работе педиатра: любить свою профессию, любить детей и уметь контактировать с родителями.

Встреча получилась по-настоящему душевной. Сотрудники больницы поздравили юбиляра, вручили благодарственное письмо и еще раз сказали спасибо за годы работы, заботу о маленьких пациентах и преданность профессии. Ведь история ДГБ №15 складывается не только из событий и достижений, но прежде всего из судеб людей, которые посвятили ей значительную часть своей жизни.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Тугулымском районе открыли обновленную поликлинику.