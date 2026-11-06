В Тугулымском районе открыли обновленную поликлинику

В Тугулымском районе Свердловской области завершилось обновление поликлиники Тугулымской центральной районной больницы. Теперь свыше 17 тыс. человек смогут получать медицинскую помощь в условиях, соответствующих актуальным стандартам, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях.

Здание 1987 года постройки ни разу не ремонтировалось капитально, поэтому обновление стало важным событием для всего района. По словам главы региона, жители и медработники долго ждали этой модернизации.

«В итоге обновлены не только само здание, но и материально-техническая база поликлиники: приобретены электрокардиографы, стоматологические установки, офтальмоскоп и другая техника — в общей сложности 170 единиц», — написал Денис Паслер в своем канале в Макс.

Ремонт затронул все ключевые системы здания: специалисты провели перепланировку, заменили кровлю, обновили сети электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, а также смонтировали современную систему вентиляции и модернизировали наружные инженерные сети.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, сейчас в медучреждении функционируют три педиатрических и три терапевтических участка. За медицинской помощью сюда обращаются более 17 тыс. человек.

Особое внимание уделили комфорту посетителей. Поликлиника организована по «бережливым» стандартам: здесь работает регистратура открытого типа, продумана система навигации, обустроены дополнительные зоны ожидания. Для маленьких пациентов создали небольшую игровую площадку.

На обновление подразделения направили свыше 137 млн рублей: 107 млн выделил бюджет Свердловской области, еще 30 млн — федеральный бюджет.

Денис Паслер подчеркнул, что модернизация первичного звена здравоохранения в регионе идет системно. Так, в 2025–2026 годах за счет областного бюджета капитально отремонтированы уже 86 подразделений — в том числе отделения общей врачебной практики, фельдшерско‑акушерские пункты и поликлиники.

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