ДомойОбществоЖКХ

На Уралмаше в 264 многоквартирных жилых домах ограничена подача тепла и горячей воды

ЖКХНовости
Областная газета

Причина — авария на теплосетях

коммунальная авария, Екатеринбург
Ремонтные работы планируется завершить ночью 10 ноября. Фото: Алексей Кунилов, фотоархив «Областной газеты»

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш ограничена подача тепла и горячей воды в 264 многоквартирных дома и 35 объектов социальной сферы. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили повреждение на сетях по адресу проспект Орджоникидзе, 10/улица Стахановская, 1. Об этом «ОГ» сообщили в администрации уральской столицы.

Поврежден участок тепловой сети диаметром 700 мм. Специалисты АО «ЕТК» уже приступили к устранению аварии. Для этого температура в системе отопления и горячего водоснабжения понижена, теплоснабжение организовано с обратного трубопровода. Всего под ограничения попали 343 строения.

Ремонтные работы планируется завершить ночью 10 ноября. Отопление вернется к утру. Отмечается, что администрация города Екатеринбурга и МКУ «ЕГ ЕДДС» осуществляют круглосуточный контроль за восстановлением теплоснабжения.

Ранее «Областная газета» писала, что электроснабжение, нарушенное в результате непогоды в Свердловской области, полностью восстановлено.

Новости

В Екатеринбурге прошел футбольный турнир Спартакиады национально-культурных объединений

В Екатеринбурге прошел четвертый этап областной Спартакиады национально-культурных объединений. После турниров по шахматам, нардам...
Новости

«Золото Урала»: продолжение следует. Екатеринбург принял Гран-при России по фигурному катанию, а теперь нацелен на чемпионат страны

Начало ноября в столице Среднего Урала прошло под знаком фигурного катания. Впервые за 11...
Новости

Свердловская шорт-трекистка стала бронзовым призером юниорского Кубка мира

В минувшие выходные в итальянском городе Бормио прошел Кубок мира по шорт-треку среди юниоров...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное