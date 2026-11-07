Электроснабжение в Свердловской области полностью восстановлено

Энергетики полностью ликвидировали последствия циклона в Свердловской области. Восстановление электроснабжения, нарушенного из‑за непогоды, завершено по всем участкам, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Циклон, который пришел в регион накануне, серьезно осложнил работу энергосистемы: мокрый снег в сочетании с сильным ветром (порывы достигали 27 м/с) привел к налипанию осадков на провода и обрывам линий электропередачи. В результате часть потребителей в нескольких муниципалитетах осталась без электричества.

Для устранения повреждений специалисты свердловского филиала «Россети Урал» работали в непрерывном усиленном режиме, в том числе в труднодоступных районах. Энергетикам пришлось расчищать трассы ЛЭП от упавших деревьев и веток: всего было убрано более 300 крупных препятствий. Кроме того, специалисты устранили свыше 140 обрывов проводов.

Особую сложность представляли участки в труднопроходимой местности — болота, лес и бездорожье. Чтобы добраться до поврежденных линий, энергетики использовали вездеходы. Всего в ликвидации последствий стихии участвовали более 40 бригад — в общей сложности около 100 специалистов, а также более 50 единиц спецтехники.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на уборку трасс в Свердловской области вывели 95 единиц дорожной техники.