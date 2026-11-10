Каким будет будущее: в Екатеринбурге открылись финалы чемпионата и фестиваля «Хайтек»

Финал Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» и финал Международного фестиваля «Хайтек. Юниоры» стартовали в Екатеринбурге. Оба события объединили свыше тысячи участников и экспертов из 24 стран, сквозная тема этого года — «Каким будет будущее?». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В финале чемпионата «Хайтек: навыки будущего» участвуют 551 конкурсант и 510 экспертов из 72 организаций. Соревновательная программа включает 51 компетенцию: 26 основных, 2 пилотные и 23 дополнительные. Еще 10 компетенций представлены в демонстрационном формате.

Фестиваль «Хайтек. Юниоры» объединяет школьников и студентов в возрасте от 12 до 19 лет из России и Республики Беларусь, которые решают реальные производственные задачи предприятий. В финале участвуют 170 конкурсантов из 60 организаций.

На церемонии открытия к участникам обратился заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

«„Хайтек“ — это прикладная связь с производством, заложенная в самих конкурсных заданиях. Они отражают реальные потребности предприятий, включая применение новых материалов, внедрение автоматизации, роботизации и использование больших данных. Результаты соревнований позволят оценить, в каких областях знаний у нас уже сформирована сильная позиция, а каким вопросам стоит уделять больше внимания», — сказал Денис Мантуров в видеообращении.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил важность проведения мероприятия на уральской земле. Чемпионат и фестиваль создают полный цикл — от ранней профориентации до внедрения передовых стандартов на предприятиях.

«Для Свердловской области проведение „Хайтека“ — это возможность на нашей базе решать задачи национального масштаба. Мы видим, как сегодня стремительно меняется технологический ландшафт, и именно здесь, на уральской земле, где сосредоточены флагманы отечественного машиностроения, энергетики и ОПК, формируется ответ на эти вызовы. Успех нашего региона всегда строился на людях — инженерах, конструкторах, рабочих династиях. Наша задача — создать условия, чтобы компетенции молодых специалистов опережали текущие запросы рынка. Чемпионат и фестиваль позволяют нам увидеть, с каким уровнем подготовки и запросами к нам приходит молодежь и какие ожидания и потребность есть у предприятий в целом и наставников в частности прямо сейчас», — сказал Денис Паслер.

Участников открытия также приветствовали генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алан Фаизов, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно, генеральный директор АРПМ Мария Елкина, первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.

Отметим, параллельно с соревнованиями пройдет деловая программа. Представители промышленности, органов власти, образовательных организаций и международные партнеры обсудят повышение производительности труда, промышленное наставничество, внедрение искусственного интеллекта, развитие инженерных кадров и международную технологическую кооперацию.

Организаторами события выступают Минпромторг России, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) и правительство Свердловской области. Мероприятия проходят в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и продлятся до 13 ноября.

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге прошел футбольный турнир Спартакиады национально-культурных объединений.