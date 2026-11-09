В Екатеринбурге прошел футбольный турнир Спартакиады национально-культурных объединений

В Екатеринбурге прошел четвертый этап областной Спартакиады национально-культурных объединений. После турниров по шахматам, нардам и настольному теннису сильнейших определяли в мини-футболе. Соревнования проходили в манеже Академии футбольного клуба «Урал» и объединили 12 команд из различных общественных организаций региона. Победителями футбольного этапа Спартакиады стали представители национально-культурной автономии казахов, которые в финале лишь в серии послематчевых пенальти обыграли таджикский «Дидор».

В этом году турнир вызвал большой ажиотаж. Количество участвующих команд менялось дважды. Изначально организаторы рассчитывали на шесть ­команд, затем расширили список до десяти, а уже в день старта и вовсе увеличили его до 12 коллективов. В итоге участниками состязаний стали команды армянского, азербайджанского, дагестанского, езидского, казахского, кыргызского, марийского, немецкого, таджикского, узбекского и русского объединений, а также чечено-ингушская сборная.

«Этот день напоминает нам, что сила нашей страны – в многонациональности, в умении жить вместе, уважая друг друга, сохраняя свои традиции и культуру. Спорт – один из лучших способов укрепить это единство», – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Турнир начался с группового этапа, в котором команды разделили на три квартета: до решающих стадий добрались только четыре лучших коллектива. В полуфинале команда казахского объединения обыграла команду «АНИ-Армения», а «Русский мир» уступил таджикскому объединению «Дидор».

В матче за третье место «Русский мир», представленный игроками действующего чемпиона области – перво­уральского «Динура», обыграл армянскую команду и стал бронзовым призером турнира.

«Были приятно удивлены организацией, антуражем, призами и уровнем команд. Получили удовольствие. Единственное, изначально мы всё же рассчитывали на иной формат, поскольку планировалось участие шести команд. Был расчет на то, что мы сможем вшестером спокойно отыграть, но команд оказалось в два раза больше, во всех командах присутствовали сильные игроки. Поэтому, начиная с третьего матча силы стали заканчиваться, что и сказалось на результатах», – рассказал «Областной газете» игрок «Русского мира» Максим Сергеев.

Определить чемпиона Спартакиады национально-культурных объединений по мини-футболу в основное время команды не смогли. Счет в финале так и не был открыт, и победителя сборным казахской и таджикской диаспор пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались казахи, для которых этот успех стал дебютным.

«Впервые за пять лет мы уверенно дошли до финала и вы­играли его. Организация турнира хорошая, всем довольны. Уровень конкуренции вырос. Мы этого и ожидали. Со всеми организациями подружились благодаря футболу. Язык спорта – это язык дружбы», – поделился впечатлениями с «Областной газетой» капитан команды казахов Арман Букин.

Также в рамках турнира состоялся традиционный розыгрыш лотереи от организаторов соревнований – регионального отделения «Ассамблеи народов России». Главный приз, телевизор, выиграл представитель узбекского объединения Авазбек Олимов.

Следующий этап Спартакиады – волейбол – пройдет в столице Урала в декабре. Подробнее о ходе турнира можно будет узнать на страницах и в соцсетях «Областной газеты» – информационного партнера турнира.

Ранее «Областная газета» рассказывала о старте футбольного турнира Спартакиады.