В 2027 году более 380 тысяч свердловчан сохранят право на льготы по транспортному налогу

В 2027 году предусмотрена индексация ставок транспортного налога на 8,69%. Действующий перечень льготополучателей Среднего Урала, а это более 380 тыс. жителей, сохранится в следующем году. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Так, налоговые льготы предусмотрены для пенсионеров, людей с инвалидностью, родителей и законных представителей детей-инвалидов, многодетных семей. Все ветераны СВО Свердловской области освобождены от уплаты транспортного налога. Условия предоставления льгот зависят от вида транспортного средства и мощности его двигателя. Общий объем налоговых льгот превышает 801 млн рублей.

Доходы от транспортного налога формируют территориальный дорожный фонд Свердловской области. Средства будут направлены на ремонт автомобильных дорог региона.

Для наиболее распространенных категорий автомобилей и грузового транспорта установлены следующие ставки:

— легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил — с 10,4 до 11,3 рубля за одну лошадиную силу. В этой категории зарегистрировано около 500 тыс. транспортных средств. Средний платеж увеличится с 745 до 809,8 рубля, или примерно на 65 рублей;

— легковые автомобили мощностью от 100 до 150 лошадиных сил — с 14,6 до 15,9 рубля за одну лошадиную силу. Категория насчитывает около 498,4 тыс. транспортных средств. Средний платеж вырастет с 1 585,3 до 1 723,1 рубля, или на 138 рублей;

— легковые автомобили мощностью от 150 до 200 лошадиных сил — с 35,4 до 38,5 рубля за одну лошадиную силу. В регионе зарегистрировано около 126 тыс. таких автомобилей. Средний платеж увеличится с 5 424,3 до 5 895,7 рубля, или на 471 рубль;

— легковые автомобили мощностью свыше 250 лошадиных сил — с 107,3 до 116,6 рубля за одну лошадиную силу. В этой категории насчитывается около 34,7 тыс. транспортных средств. Средний платеж вырастет с 32 653 до 35 490,6 рубля, или примерно на 2 837,5 рубля;

— грузовые автомобили мощностью от 100 до 150 лошадиных сил — с 16,6 до 18 рублей за одну лошадиную силу. В регионе зарегистрировано около 56,3 тыс. таких транспортных средств. Средний платеж увеличится с 1 900,5 до 2 065,6 рубля, или примерно на 165 рублей.

Уплатить транспортный налог за 2027 год необходимо будет не позднее 1 декабря 2028 года.

Отметим, что губернатор Свердловской области Денис Паслер одним из первых в стране предложил расширить предоставление льгот на уплату транспортного налога для ветеранов СВО вне зависимости от мощности двигателя автомобиля.

Ранее «Областная газета» писала, как свердловчанам сэкономить на платежах и не попасть под санкции.