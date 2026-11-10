Свердловская область принимает участие в IV Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». В первый региональный день главы муниципалитетов обсудили развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и качество жизни людей на селе. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Центральным событием стал прямой диалог делегаций с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. Участники обсудили условия и запросы территорий, которые позволяют переводить проблемные вопросы в конкретные проекты и меры поддержки.

«Развитие сельских территорий требует постоянного взаимодействия с муниципалитетами. […] На муниципалитетах лежит основная нагрузка и ответственность за развитие территорий и создание комфортных условий для жизни людей. […] Наша задача — оказывать всю необходимую поддержку, выстраивать конструктивный диалог и вместе двигаться к общим результатам», — сказала Оксана Лут.

В составе делегации от Свердловской области — глава муниципального образования Алапаевское Наталья Соколова, она подчеркнула важность открытого диалога.

«Очень значимо было получить подтверждение, что в дополнение к федеральным будут и дальше развиваться региональные программы, предусматривающие комплексное развитие инфраструктуры сел и поселков, и расширяющие меры государственной поддержки», — отметила Наталья Соколова.

Кроме того, сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева подчеркнула особое значение первого регионального дня форума. Она отметила, что жизнь на селе зависит от целого комплекса условий. Именно поэтому так важны прямой диалог с федеральными ведомствами, совместная работа и обмен опытом между муниципалитетами.

«Сельские территории — не „глубинка“, а корневая система страны: жизнь села держится на сильных муниципальных сообществах, которые превращают территорию из места проживания в место развития. Важно не просто собрать предложения, а превратить инициативы „с земли“ в системные решения и снять существующие барьеры. […] Муниципальные команды реализуют проекты по развитию сельского туризма, создают новые рабочие места, вовлекают молодежь в производство и трудятся на благо малой родины. Наша задача — масштабировать этот опыт: сделать инициативу одного муниципалитета инструментом для всей страны, а запрос каждого главы — основой для системной государственной поддержки», — подчеркнула Ирина Гусева.

Отметим, по итогам первого регионального дня будут сформированы экспертно-аналитические и рекомендательные материалы. ВАРМСУ и профильные ведомства продолжат их доработку, а наиболее перспективные управленческие решения планируется учесть при формировании общей повестки федеральной части IV Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» в Москве в апреле 2027 года.

Форум организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. В рамках итоговых мероприятий пройдет церемония вручения премии «Служение». Прием заявок уже открыт, он продлится до 29 ноября. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер пригласил свердловчан принять участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Ранее «Областная газета» писала, что Средний Урал признан лидером направления «Доброслужащий» в рамках программы «ГосСтарт».