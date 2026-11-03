Фильмы Ивана Соснина, «Тюльпаны» и «Цинга»: в регионе пройдет Неделя уральского кино

С 9 по 15 ноября в Свердловской области состоится фестиваль Неделя уральского кино. В программе – больше 40 картин разных жанров: игровое, документальное и анимационное кино. Зрители смогут увидеть недавнюю полнометражную игровую премьеру «Цинга» от Свердловской киностудии, фильм «Мам» Ивана Соснина и картину «Яма» Егора Корешкова, документальные работы Андрея Титова, Натальи Саврас, Павла Фаттахутдинова и других авторов.

Неделя уральского кино – полюбившийся многим проект, благодаря которому за несколько дней у зрителя появляется возможность увидеть все лучшее, что создали уральские кинематографисты за последнее время.

В этому году основные показы состоятся в екатеринбургском Доме кино, также отдельные мероприятия пройдут в Верхней Пышме, Березовском и Нижнем Тагиле.

Откроет фестиваль творческая встреча с известным режиссером-мультипликатором Оксаной Черкасовой, мероприятие запланировано на 9 ноября, 19:00.

В последующие дни публика сможет познакомиться и с игровыми, и с документальными работами. Так, 10 ноября зрителям представят неигровую картину Натальи Саврас «Новая столица моды», посвященную, конечно же, Екатеринбургу. Кроме того, в программе игровая короткометражка «Угрюмка» от режиссера Екатерины Тимошенко о бездомной собаке по кличке Угрюмка и человеке, который с детства не переносит животных.

11 и 12 ноября вниманию свердловчан представят несколько ярких неигровых картин, включая работу обладателя Гран-при фестиваля «Россия» этого года Андрея Титова – «Служение. Отец Василий». Также в эти дни покажут фильм «Новые крылья» о центре «Холзан» Виолетты Голеньковой и картину «Луганские» Павла Фаттахутдинова.

Игровую картину «Тюльпаны» кинокомпаний Bazelevs и Red Pepper Film со звездами кино и юмора покажут 13 ноября, часть съемок проходила в Екатеринбурге. В этот же день будет представлен документальный альманах «Дистанция ближняя», посвященный социальному спорту. Одна из новелл рассказывает о свердловских фридайверах, режиссер эпизода – уралец Кирилл Лукин.

14 ноября на Неделе уральского кино – полный игровой метр «Цинга» от Владимира Головнева. Съемки проходили на Приполярном Урале, над картиной работала команда Свердловской киностудии. В главных ролях – Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов. Также в этот день на фестивале представят несколько научно-популярных фильмов. Отдельная часть программы будет посвящена истории уральского кино: зрителей ждет ретроспектива к юбилею режиссера и оператора Юрия Дуринова.

В финальный день смотра – 15 ноября – будут показаны игровые картины «Мам» Ивана Соснина, «Яма» Егора Корешкова и «Мама просила не взрывать метеорит» Светы Владимировой. А в начале сеанса зрителям представят сразу десять анимационных новинок от уральских режиссеров.

Посетить показы можно бесплатно, по предварительной регистрации. Партнером проекта выступает министерство культуры Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала о том, как в Екатеринбурге прошёл обновленный фестиваль «Аэлита».