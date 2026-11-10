Приятный бонус к бюджету: более 578 уральских семей обналичили остатки маткапитала с начала года

В Свердловской области с начала года более 578 семей получили остаток средств от материнского капитала. Главное условие – сумма не должна превышать 10 тыс. рублей. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе регионального управления СФР России.

Право на получение остатка маткапитала не зависит от возраста ребенка, уровня дохода или имущества семьи. Семья вправе распорядиться полученной выплатой по своему усмотрению.

Заявление на выплату остатка можно подать через портал Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Свердловской области или в МФЦ. Решение принимается в течение 5 рабочих дней. После на счет владельца сертификата поступает вся сумма единоразово.

«Основные средства материнского капитала по-прежнему доступны для использования на образование детей, улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, социальную адаптацию детей с инвалидностью и накопительную пенсию матери. Допускается одновременное распределение средств по нескольким направлениям», – напоминают в региональном управлении СФР России.

Проверить размер остатка маткапитала или историю его использования можно, заказав электронную выписку на портале Госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ.

Ранее «Областная газета» писала о том, что отцы смогут получать материнский капитал в Свердловской области.