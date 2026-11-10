Знания «с точкой»: в уральской столице открылся «Горнозаводской Урал» в подлинниках и раритетах

Точное название выставки, открывшейся в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, – «Горнозаводской Урал. Культурно-индустриальная эволюция. 1750-1861». Экспозиция приурочена к празднованию исторического Дня города Екатеринбурга, продолжает цикл выставок, посвященных формированию промышленной базы горнозаводского Урала в XVIII–XX веках, и проходит при поддержке губернатора Свердловской области.

Исторический блокбастер. Без актеров

О масштабности выставки свидетельствуют даже «исходные данные» – те, что поражают еще до того, как начинаешь вчитываться-вглядываться в экспонаты. «Горнозаводской Урал» – проект Управления архивами Свердловской области, Государственного архива Свердловской области в содружестве с Музеем архитектуры и дизайна и Нижнетагильским музеем-заповедником «Горнозаводской Урал». От архивных ведомств – два десятка планшетов с репродукциями бесценных документов: на каждом планшете –до десятка, а то и больше. От музеев – исторические подлинники, будь то «Доношение шихтмейстера Ивана Сусорова в Канцелярию Главного управления Сибирских и Казанских заводов о строительстве камнерезных мельниц для изготовления мраморной продукции для отправки в Санкт-Петербург и Царское Село» или образец проката железа «Сибирь». Первое, как в историческом фильме, – повидавший многие века и руки фолиант 1752 года, второе – убедительный экспонат XIX века с завода «Старый соболь». И как только начинаешь вглядываться-вчитываться, привычное словосочетание «горнозаводской Урал» превращается в исторический блокбастер. Только никто тут не актерствует, не изображает ни Екатерину II, ни начальника Златоустовской оружейной фабрики Павла Обухова, который стал основоположником изготовления в России литой стали, ни того же уральского шихтмейстера Сусорова – подобные сюжеты пышно цветут нынче на кино- и телеканалах. Нет, тут все подлинное, от первого лица. И тем привлекает.

«Мы приходим сюда почерпнуть знания, которые я бы назвал «знания с точкой», – сказал на открытии экспозиции ректор УрГАХУ Александр Долгов. – Читая различные источники, мы можем их интерпретировать по-разному, иногда с домыслами. Но документ – знание другого качества. Изучение Урала, его горнозаводской промышленности с каждым годом меняется. Сейчас мы все чаще говорим об Урале как о культуре фронтирной. Урал, конечно, граница Европы и Азии, но фронтир – не глухая стена, а зона контакта. Вокруг были территории, населенные местными народностями. И вот богатства земли уральской, которые должны были принести пользу государству, вели сюда первооткрывателей. И государство старалось создать льготные условия, благоприятные для освоения. Как это происходило в исторической последовательности, и видно из представленных документов. Я сам с радостью прошел по выставке, посмотрел «культурно-индустриальную эволюцию» в документах. Даже 1861-й, год отмены крепостного права – не конец этой истории, а перелом. И не только в хозяйственной идеологии, в железоделательном производстве. Как будто революция произошла: расцветают ремесла, их новые формы. Деревообрабатывающее производство, ювелирное, камнеобработка. Это симбиоз различных культур разных народов вокруг горнозаводского производства».

«Русский Гамлет»: наградить за изобретения!

Огромный массив Истории поделен на выставке на три ключевые подтемы – «Административное реформирование горнозаводского Урала в 1750–1861 гг.», «Изобретения и технический прогресс на заводах Урала», «Поставки изделий уральских заводов и фабрик в Санкт-Петербург в 1750–1861 гг.». Поделено, само собой, для удобства, хотя поначалу от обилия экспонатов одного «жанра» – письменный документ! – можно растеряться. Указ, доношение, протокол, план, письмо (не личное, а от «товарища Министра финансов Н.Н. Норова Главному начальнику горных заводов Уральского хребта генералу от артиллерии В.А. Глинке о препровождении двух кирас из литой стали для испытаний 16 июля 1855 г.») Идем дальше – рапорт, проект, манифест, снова – письмо… И только собственное настырное любопытство и комментарии сотрудников музея (куратор проекта Ольга Колбина) помогают разделить главное и второстепенное, выделить наиболее интересное для себя самого. Иначе нельзя. Ходить «с холодным носом» вдоль этих документов-реликвий – пустая трата времени. Зато уж если заинтересуешься…

В первом разделе невозможно скользнуть взглядом (обязательно вчитаешься) по Манифесту Екатерины II «О распространении права собственности владельцев на все произведения земли, на поверхности и в недрах её содержащиеся» от 28 июня 1782 г. Он в корне менял основы горного права. Если раньше недра земли принадлежали государству и добыча руд шла под государственным контролем, то теперь рудознатцы могли самостоятельно искать залежи железа и меди, а впоследствии с разрешения государства строить на этих местах заводы. Уж сколько писано и сказано о революционных преобразованиях «матушки Екатерины», но вот – еще одно свидетельство ее государственного ума. Для Урала – радикальное.

Если с Екатериной II – «еще одно свидетельство», вроде и ничего удивительного для такой личности, то Павел I на выставке, прямо скажем, по-хорошему удивляет. Как только ни ошельмован он в Истории – от «курносого злодея», «упрямого капрала» до «бедного Павла» и «русского Гамлета», а и он, оказывается, за короткий срок своего правления учредил толковые нововведения. Например, его указы о награждении за изобретения и назначении пенсий весьма активизировали технический прогресс на уральских заводах.

В разделе о техническом прогрессе «с лету» привлекают дрожки с верстомером и педальный велосипед (да-да, от Артамонова!), но полезнее взглянуть в другую сторону. Организаторы основное внимание уделили здесь водоотливным машинам. Можно рассмотреть их в разрезе, попытаться понять, как работали на конной тяге. На рудниках Березовского, Полевского заводов машины имели колоссальное значение: добыча стала дорогой, а потому ее скорость и качество были задачей государственной важности. Ну, а от коннодействующих водоотливных машин на уральских рудниках недалеко и до… кирасиров. Точнее – до кирас, которые защищали всадников тяжелой кавалерии. На Урале, конечно, в ряду основных производств было чугуноплавильное, но в 1811-м необходимость обеспечить русскую армию в войне против Наполеона заставила перепрофилироваться ту же Златоустовскую оружейную фабрику. Здесь впервые была изготовлена русская тигельная сталь, а на ее основе возникает кирасное производство. В экспозиции – документ об испытаниях стали. Оказывается, она не уступала по качеству элитной немецкой и английской. За державу, сами понимаете, не обидно.

…И отправились с Урала караваны мраморные

Повод для гордости уральцев – и третий раздел: документы об изготовлении и транспортировке с уральских заводов и фабрик продукции, которая служила… нет, не военному и промышленному делу. Красоте! Мрамор, песок. Вазы, канделябры, зеркала, подносы, табакерки. Все более тонкая, изысканная работа. С Урала в столицы начали уходить не только «железные караваны», но и мраморные. Для постройки и украшения Зимнего дворца, дворцов Петергофа и Царского Села, Новодевичьего монастыря в Москве, Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Рассказывая о сотрудничестве с Императорским фарфоровым заводом, музейщики признаются: при подготовке выставки сами случайно узнали о поставках уральской глины. Вроде бы нетривиальное для Урала сырье, однако – вот такой сюрприз.

«Музейные экспонаты, дополненные подлинными архивными документами, дают почувствовать дух времени, – сказал на открытии «Горнозаводского Урала» начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин. – После музея мы постараемся представить выставку на разных площадках – в школах, институтах, университетах, даже в здании правительства. Чтобы больший круг людей мог ознакомиться с фактами, событиями. Большая благодарность Фонду губернаторских программ Свердловской области: благодаря ему нам удалось собрать большое количество копий документов в архивах других регионов России, в федеральных архивных учреждениях и даже в зарубежных архивах. Тема обширная. Чем дальше ее исследуем, тем больше понимаем, сколько непознанных лакун перед нами открывается. Хотелось бы, чтоб к этой работе присоединялись партнеры из вузовской среды, предпринимательской. Надеюсь, гости экспозиции получат не только знания, но и позитивные эмоции».

Уже получают. Как же любопытно увидеть самое первое изображение Екатеринбурга (картина художника Петрова сейчас в Государственном историческом музее), копию паровоза Черепановых, варианты украшения уральским мрамором Исаакиевского собора (а их было четыре), малахит в необычной – «натечной плоской корочке» на туфе, сервиз императрицы Елизаветы Петровны из исетской глины, который хранится сейчас в Эрмитаже. Все это Урал. Он стал «опорой державы» задолго до отмены крепостного права в России.

Ранее «Областная газета» писала о том, что центре Екатеринбурга объединят четыре музея и создадут сквозной маршрут.