В центре Екатеринбурга объединят четыре музея и создадут сквозной маршрут

В Историческом сквере Екатеринбурга планируют создать музейный кластер, который превратит прогулку по центру города в путешествие сквозь эпохи. Идея состоит в том, чтобы объединить четыре культурных учреждения в единое смысловое пространство, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Эскизный вариант представили директора двух крупных музеев — Игорь Пушкарев (Музей истории Екатеринбурга) и Никита Корытин (Екатеринбургский музей изобразительных искусств). По периметру Исторического сквера расположены несколько музеев: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей природы Свердловского областного краеведческого музея, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ и Музей истории Екатеринбурга. Вместе они формируют своеобразное «смысловое кольцо» — это возможность представить жителям и туристам пласты истории города и выстроить их в логичную хронологическую линию.

Ключевая особенность кластера — выставка-променад: экспонаты из коллекций музеев распределят по всем площадкам так, чтобы маршрут по скверу стал цельным повествованием о судьбе уральской столицы. Посетителям предложат единый билет и общий экскурсионный маршрут, благодаря чему переход между площадками будет максимально удобным и естественным.

Каждая точка кластера раскроет свой аспект городской истории. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) гостей ждет проект «АртЗавод» с Каслинским чугунным павильоном в центре экспозиции. Здесь покажут эволюцию чугунного литья — от простых утилитарных форм до ажурных изделий, получивших мировое признание. Еще одна новинка — технология «Музейное окно»: подлинные археологические артефакты интегрируют в архитектуру сквера, буквально стирая границу между прошлым и настоящим. Кроме того, посетители впервые смогут увидеть каменную мостовую, по которой когда‑то ходили основатели города — Василий Татищев и Вильгельм де Геннин.

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а) представят гранд‑макет «Рождение города». Он расскажет, как индустриальная мощь стала фундаментом Екатеринбурга, а архитектура и дизайн — прямым продолжением заводской технологии.

Свердловский областной краеведческий музей (ул. Горького, 4) подготовит программу «Металл и камень». Ее акцент — на уральских деньгах, сложном производстве и градообразующих предприятиях. Экспозиция покажет, как природные богатства, существовавшие задолго до появления человека, превратились в продукцию Екатеринбургского монетного двора и Императорской гранильной фабрики.

Водонапорная башня Музея истории Екатеринбурга (ул. Горького, 4е) станет площадкой проекта «Пульс жизни». Здесь башню раскроют как символ городской инфраструктуры: гости увидят клепаный бак XIX века, познакомятся с чертежами и послушают аудиовоспоминания бывших жильцов.

Ранее «Областная газета» писала о том, что туристические маршруты по Свердловской области презентовали в Индии.