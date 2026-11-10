Почти 700 многодетных свердловских семей воспользовались правом на получение земельного участка для строительства жилья

С начала 2026 года 694 многодетные семьи Свердловской области воспользовались правом на получение бесплатного земельного участка для строительства жилья или социальной выплаты взамен земли. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям и социальных выплат находится под постоянным контролем губернатора Свердловской области Дениса Паслера. С начала 2026 года многодетным уральцам предоставлено 120 земельных участков и 574 социальные выплаты», — сообщил заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

Работа по выделению земельных участков многодетным уральцам для ИЖС проводится властями Свердловской области с 2011 года. Начиная с 2018 года введена возможность вместо участка получить социальную выплату. Такая востребованная среди многодетных свердловчан альтернатива позволяет ускорить право семей на землю и улучшение жилищных условий.

Всего за эти годы 32 471 многодетная семья реализовала свое право, из которых 17 986 семей — путем предоставления участка, 14 485 семей получили социальные выплаты взамен земли.

Напомним, в 2026 году по инициативе Дениса Паслера внесены изменения в региональный закон об особенностях регулирования земельных отношений. Земельные участки, которые бесплатно предоставляются льготным категориям уральцев, в том числе многодетным семьям, должны иметь подъездные пути и возможность подключения к электрическим сетям.

Документ разработан в соответствии с решениями Президента России по поддержке многодетных семей. Новые требования направлены на то, чтобы многодетные семьи, получившие земельные участки, могли быстрее приступить к освоению территории и подключению будущего дома к необходимой инфраструктуре.

Отметим, предоставление земельных участков или социальных выплат вместо земли семьям, имеющим трех и более детей, реализуется в рамках проведения мероприятий, посвященных Десятилетию детства, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, и соответствует целям национального проекта «Семья».

Ранее «Областная газета» писала, что комитет по соцполитике Заксобрания поддержал законопроект об увеличении маткапитала.