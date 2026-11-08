Свердловские самбисты завоевали восемь медалей на чемпионате мира в Узбекистане

В Ташкенте, Узбекистан, завершился чемпионат мира по самбо – главный старт сезона для представителей этого вида спорта. В составе сборной России выступили девять представителей Свердловской области, и практически все вернутся домой с медалями турнира. На счету свердловских самбистов восемь наград: шесть золотых, одна серебряная и одна бронзовая.

В первый соревновательный день бронзу в спортивном самбо в категории до 58 кг завоевал Александр Пшеничных. Свердловский спортсмен добрался до полуфинала, где в упорной борьбе уступил шестикратному чемпиону мира Вахтангу Чидрашвили из Грузии, а в схватке за бронзу оказался сильнее представителя Южной Кореи и впервые в карьере стал призером чемпионата мира.

Во второй соревновательный день в активе свердловских спортсменов было уже три медали – все представительницы региона, выходившие на ковер, попали на пьедестал. Вера Лоткова (до 59 кг) и Яна Полякова (до 72 кг) защитили титулы чемпионок мира в боевом самбо, вновь завоевав золотые медали. А Мадина Сулейманова (до 80 кг) в спортивном самбо добралась до финала, но уступила украинке Галине Ковальской и заняла второе место.

Самым прибыльным на медали оказался третий соревновательный день: копилка сборной региона пополнилась еще на четыре медали. Все четыре свердловские спортсменки, выходившие на ковер, стали чемпионками мира. Алена Алехина (до 59 кг) и Олеся Посылкина (до 72 кг) стали лучшими в боевом самбо, а Софья Истомина (до 65 кг) и Надежда Татарченко (до 80 кг) – в боевом самбо.

Ранее «Областная газета» подробно рассказывала о свердловских участниках чемпионата мира.