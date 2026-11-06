«СКА-Уральский Трубник» начинает сезон вдали от дома

Уже завтра, 7 ноября, хоккейный клуб «СКА-Уральский Трубник» открывает новый сезон Суперлиги матчем с «Байкальскими Соколами» в Иркутске. После завершения Кубка страны, на котором свердловский клуб занял четвертое место, команда Михаила Юрьева провела тренировочный сбор в Первоуральске и обновила состав. Теперь всё внимание команды сконцентрировано на чемпионате России.

После весеннего вылета в четвертьфинале плей-офф и итогового пятого места в чемпионате страны первоуральский коллектив нацелился на медали. В межсезонье состав пополнили сразу шесть игроков, среди которых один из лидеров архангельского «Водника» – Максим Анциферов, ярко проявивший себя в серии с «Трубником». Помимо состава не обошелся без изменений и штаб команды, который этим летом покинули четыре специалиста.

Первые официальные матчи сезона обновленная команда провела в середине сентября в рамках Кубка России. Свердловчане, дошедшие годом ранее до финала, уверенно прошли групповой этап, потерпев лишь одно поражение от действующих чемпионов страны – московского «Динамо». Затем благодаря минимальной победе над «Водником» (2:1) вышли в полуфинал, но во второй раз подряд добраться до медалей Кубка уже не смогли. В полуфинале подопечные Михаила Юрьева снова уступили «Динамо» (2:6), а в матче за бронзу не справились с кемеровским «Кузбассом» (3:4).

Завершив выступление в Кубке, «СКА-Уральский Трубник» продолжил подготовку к чемпионату в Первоуральске, где свердловские хоккеисты приступили к тренировкам в тренажерном зале и впервые за полгода вышли на открытый лед.

«Работа на открытом льду – это очень важно. Если сравнивать с «коробкой», тут и расстояния другие, и игровые отрезки тоже совсем другие. Нам приходится постоянно адаптироваться к разным условиям. Есть много нюансов, из которых и состоит профессиональный спорт», – отметил тренер «Трубника» по ОФП Дмитрий Нарцызов.

За несколько дней до старта Суперлиги клуб объявил о расторжении договоров с двумя хоккеистами. Первым покинувшим состав свердловчан игроком стал двукратный чемпион мира Михаил Прокопьев. Защитник присоединился к команде перед началом прошлого сезона и вместе с клубом стал серебряным призером Кубка России. Более неожиданным оказалось расторжение контракта с Владиславом Кузнецовым. Воспитанник ульяновского хоккея пополнил состав «Трубника» только этой весной, однако в новом розыгрыше Суперлиги команде он не поможет.

В чемпионате «СКА-Уральский Трубник» стартует с затяжной выездной серии, в рамках которой свердловчане проведут восемь гостевых игр подряд. Первая состоится уже сегодня: в 10:00 по уральскому времени первоуральцы сыграют с дебютантами лиги – «Байкальскими Соколами».

Расписание матчей ХК «СКА-Уральский Трубник»

7 ноября, Иркутск: «Байкальские Соколы» – «СКА-Уральский Трубник»

11 ноября, Хабаровск: «СКА-Нефтяник» – «СКА-Уральский Трубник»

14 ноября, Новосибирск: «Сибсельмаш» – «СКА-Уральский Трубник»

18 ноября, Кемерово: «Кузбасс» – «СКА-Уральский Трубник»

21 ноября, Красноярск: «Енисей» – «СКА-Уральский Трубник»

25 ноября, Абакан: «Саяны» – «СКА-Уральский Трубник»

5 декабря, Москва: «Динамо» – «СКА-Уральский Трубник»

9 декабря, Архангельск: «Водник» – «СКА-Уральский Трубник»

12 декабря, Первоуральск «СКА-Уральский Трубник» – «Родина»

Ранее «Областная газета» рассказывала, что «СКА-Уральский Трубник» начнет новый сезон с восьмиматчевой выездной серии.