Свердловская железная дорога запустит «Орлан» до «Оленьих ручьев» в зимний сезон

Свердловская железная дорога впервые организует движение скорых пригородных поездов «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи» в зимние месяцы. Дополнительные рейсы стартуют в январе. Ранее поезд курсировал по маршруту только в теплое время года. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Дополнительные рейсы по маршруту Екатеринбург — Михайловский Завод назначены на выходные дни со 2 января по 28 февраля и с 4 по 26 декабря 2027 года. Расширение графика позволит жителям и гостям Свердловской области добираться до природного парка на общественном транспорте в течение всего года.

«В 2026 году трехвагонный „Орлан“ курсировал в режиме экспресса по пятницам, субботам и воскресеньям с 22 мая по 25 октября. Мы видим, как растет интерес уральцев к внутреннему туризму, и запуск поезда в зимний период — важный следующий шаг навстречу жителям. Теперь семьи с детьми, школьники и старшее поколение смогут с удобством добираться до парка и зимой, чтобы отдыхать на природе и укреплять здоровье. Повышение транспортной доступности природных территорий и развитие экологического туризма отвечают задачам национального проекта „Экологическое благополучие“», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Отметим, поездки на общественном транспорте помогают снизить нагрузку на автомобильные дороги и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Это соответствует задачам федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее «Областная газета» писала, что на железнодорожных вокзалах Среднего Урала у автоматических камер хранения появилась возможность переключить язык с русского или английского на китайский.