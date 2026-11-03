На вокзалах Среднего Урала камеры хранения заговорили по-китайски

В октябре на российских железнодорожных вокзалах обновился сервис автоматических камер хранения – теперь на терминалах появилась возможность переключить язык с русского или английского на китайский. На Среднем Урале такие камеры хранения установлены на крупных вокзалах – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Камышлове и Серове. И в каждом – новая функция на терминале, рассказали корреспонденту «ОГ» в пресс-службе СвЖД.

В Свердловской области учится много студентов из Китая, а также на Урал часто приезжают туристы из Поднебесной. Если раньше иностранцам необходимо было воспользоваться автоматической камерой хранения, им приходилось обращаться за помощью, то теперь «разобраться с системой» стало проще. На основном меню терминала в правом верхнем углу размещены флажки, обозначающие языки: русский, английский и китайский. Пользователь может выбрать тот, который ему нужен.

«Помощь посетителям всегда оказывалась и оказывается работниками вокзала (дежурными помощниками начальника вокзала, кладовщиками камер хранения). Теперь туристам из Китая стало гораздо проще и удобнее пользоваться услугами хранения ручной клади и багажа», – отмечает заместитель начальника вокзала Екатеринбург Владислав Вайсброд.

Пассажирам доступна полная версия интерфейса на китайском языке, включающая информационные сообщения, подсказки и другие элементы, необходимые для работы с камерой хранения.

Перевод помогли подготовить студенты из Китая, обучающиеся в Высшей инженерной школе, и первокурсники международной образовательной программы «IT-сервисы и технологии обработки данных на транспорте» РУТ (МИИТ). Вместе они разобрали интерфейс автоматических камер хранения и предложили варианты формулировок на китайском языке. Их целью было сделать его таким, чтобы все было максимально понятно и просто.

Обновленный интерфейс появился и в других российских регионах, где на вокзалах установлены автоматические камеры хранения.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на СвЖД 4 ноября изменится порядок курсирования пригородных поездов.