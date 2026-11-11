Гранты для креативных идей: свердловчане могут подать заявку на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Жители Свердловской области могут присоединиться к 19‑му грантовому конкурсу Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ): прием заявок на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий открыт до 7 декабря. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Участвовать в конкурсе могут не только творческие коллективы, но и негосударственные некоммерческие организации, коммерческие и муниципальные структуры, а также индивидуальные предприниматели — в том числе из Свердловской области. Проекты принимаются по 12 тематическим направлениям, среди которых — «Единство с судьбой России», «Крепкая семья», «На страже Отечества», «Молодые лидеры» и другие. При подаче заявки важно соотнести проект с одной из 17 традиционных духовно‑нравственных ценностей.

Заявку можно подать на официальном сайте фонда. Победители смогут приступить к реализации своих инициатив уже с июня 2027 года.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил важность поддержки авторов на старте. «Мы убеждены, креативная идея — это не просто творческий замысел, а точка роста для территории, сообщества и страны в целом. Наша задача — поддержать авторов на самом старте, дать им ресурс и уверенность, чтобы смелые культурные проекты дошли до зрителя, нашли отклик и стали частью общего культурного пространства», — сказал Роман Карманов.

Сообщается, что фонд подготовил удобные инструменты поддержки для участников. На сайте работает База знаний: там размещены методические рекомендации по разработке социокультурного проекта и бюджета, чек‑листы, обучающие вебинары и подкасты. Кроме того, заявители могут получить консультации в одном из партнерских проектных офисов ПФКИ — действует 41 такой офис в 38 регионах страны.

ПФКИ был создан в 2021 году по предложению Президента России Владимира Путина. Свердловская область уже активно участвует в программе: фонд поддержал более 250 проектов свердловчан, а по итогам первого грантового конкурса 2027 года инициативы Среднего Урала привлекли почти 34 млн рублей. Поддержка культурных инициатив соответствует задачам нацпроекта «Семья» и дает местным авторам реальный шанс превратить свои идеи в значимые для региона проекты.

Ранее «Областная газета» писала о том, что грант Президента России позволил издать книгу о каменской «Драме Номер Три».