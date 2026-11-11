Не так уж дороги дороги: транспортный налог в Свердловской области даже после повышения будет ниже, чем в соседних регионах

В следующем году ставки транспортного налога для свердловчан вырастут на 8,69%. При этом они сохраняются на комфортном уровне и по большинству категорий остаются ниже, чем в соседних регионах. Кроме того, для 380 тыс. жителей региона сохранятся льготы по транспортному налогу. Доходы от транспортного налога остаются в бюджете Свердловской области и направляются на ремонт и обслуживание дорог.

Для наиболее распространенных категорий автомобилей и грузового транспорта на 2027 год установлены следующие ставки.

Легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил – с 10,4 до 11,3 рубля за одну лошадиную силу. В этой категории зарегистрировано около 500 тыс. транспортных средств. Средний платеж увеличится с 745 до 809,8 рубля, или примерно на 65 рублей.

Легковые автомобили мощностью от 100 до 150 лошадиных сил – с 14,6 до 15,9 рубля за одну лошадиную силу. Категория насчитывает около 498,4 тыс. транспортных средств. Средний платеж вырастет с 1 585,3 до 1 723,1 рубля, или на 138 рублей.

Легковые автомобили мощностью от 150 до 200 лошадиных сил – с 35,4 до 38,5 рубля за одну лошадиную силу. В регионе зарегистрировано около 126 тыс. таких автомобилей. Средний платеж увеличится с 5 424,3 до 5 895,7 рубля, или на 471 рубль.

Легковые автомобили мощностью свыше 250 лошадиных сил – с 107,3 до 116,6 рубля за одну лошадиную силу. В этой категории насчитывается около 34,7 тыс. транспортных средств. Средний платеж вырастет с 32 653 до 35 490,6 рубля, или примерно на 2 837,5 рубля.

Грузовые автомобили мощностью от 100 до 150 лошадиных сил – с 16,6 до 18 рублей за одну лошадиную силу. В регионе зарегистрировано около 56,3 тыс. таких транспортных средств. Средний платеж увеличится с 1 900,5 до 2 065,6 рубля, или примерно на 165 рублей.

При этом даже с учетом индексации в Свердловской области ставки существенно ниже, чем в других регионах ­УрФО. В Ямало-Ненецком автономном округе за легковой автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил нужно заплатить 15 рублей за л. с., от 100 до 150 лошадиных сил – 24,5 рубля за л. с. При этом максимальная ставка (для автомобилей свыше 250 лошадиных сил) будет ниже, чем на Среднем Урале, и составит 100 ­рублей за л. с.

В Тюменской области ставка налога на машины мощностью до 100 л. с. будет ниже, чем в Свердловской области (10 рублей за л. с.), но для более мощных автомобилей (от 100 до 150 л. с.) в два раза выше – 30 рублей за л. с.

В Челябинской области налог на все автомобили, кроме наименее мощных (до 100 л. с.), будет выше, чем в Свердловской области. Для авто мощностью от 100 до 150 л. с. – 27 рублей, от 150 до 200 л. с. – 50 рублей, свыше 250 л. с. – 150 рублей.

Индексация транспортного налога – федеральный тренд, который обусловлен инфляцией, отмечает генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» ­Аркадий Брызгалин.

«И Федеральная налоговая служба, и Министерство финансов России рекомендуют регионам изыскивать резервы и рассчитывать в первую очередь на свои силы, поэтому ситуация абсолютно рядовая, а не какая-то экстраординарная. По закону регионы могут повышать ставку в 10 раз по сравнению с той, которая установлена Налоговым кодексом. Наша область в этот предел легко вписывается», – пояснил «ОГ» эксперт.

Более 380 тысяч жителей Свердловской области пользуются льготами по транспортному налогу. Общий объем налоговых льгот превышает 801 млн рублей. Действующий перечень льготополучателей Среднего Урала сохранится на 2027 год.

Так, налоговые льготы ­предусмотрены для пенсионеров, людей с инвалидностью, родителей и законных представителей детей-инвалидов, многодетных семей. Условия предоставления льгот зависят от вида транспортного средства и мощности его двигателя.

Все ветераны СВО освобождены от уплаты транспортного налога. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер одним из первых в стране предложил расширить предоставление льгот на уплату транспортного налога для ветеранов СВО вне зависимости от мощности двигателя автомобиля.

За 10 месяцев 2026 года свердловчане заплатили транспортный налог на 5,1 млрд рублей, из них 4,3 млрд рублей поступило от физлиц. Таким образом, транспортный налог, начисленный за 2025 год, собран более чем наполовину, сообщили «ОГ» в УФНС по Свердловской области. У остальных автовладельцев остается две с половиной недели, чтобы заплатить налог. Иначе с 1 декабря начнут начисляться пени. Уплатить транспортный налог за 2027 год необходимо будет в 2028 году до 1 декабря.

В 2027 году по транспортному налогу планируется собрать примерно на 4% больше по сравнению с поступлениями 2026 года в связи с ростом ставок за налоговый период 2026 года, добавили в ведомстве (региональным законом предусмотрена ежегодная индексация налога). Доходы от транспортного налога полностью поступают в бюджет Свердловской области и формируют территориальный дорожный фонд региона. Средства будут направлены на ремонт дорог.

Ранее «Областная газета» писала, как свердловчанам сэкономить на платежах и не попасть под санкции.