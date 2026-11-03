Льготы на уплату налогов и арест за просрочку: как свердловчанам сэкономить на платежах и не попасть под санкции

Льготы по налогам в регионе положены 16 категориям граждан – среди них пенсионеры, участники СВО, многодетные семьи и другие. Сотрудники Межрайонной инспекции № 25 по Свердловской области – начальник отдела камеральных проверок Сергей Романчук и старший специалист второго разряда Юлия Кадочникова – рассказали «ОГ», как получить послабление, где оплатить налоги до 1 декабря и что грозит за просрочку.

Льготы предусмотрены по трем видам налогов – на имущество, землю и транспорт.

«Пенсионеры всех категорий освобождаются от налога на имущество на один объект каждого вида – квартиру, дом, гараж, а также имеют вычет 6 соток по земельному налогу и льготу на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Участники СВО получают льготу на одно транспортное средство независимо от мощности. А многодетные семьи освобождаются от налога на имущество на один объект каждого вида, имеют вычет 6 соток по земле и льготу на автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил», – объяснила «ОГ» Юлия Кадочникова.

На НДФЛ тоже действует льгота. Так, гражданам, чей доход по вкладам не превышает 210 тыс. рублей, налог платить не нужно.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ

Заявление на льготу можно подать в электронном виде, по почте, лично в налоговом органе, через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ.

«Кроме того, действует проактивный порядок, – добавляет Сергей Романчук. – Льготы предоставляются автоматически на основе данных Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Если льгота не отобразилась, налогоплательщик может обратиться с документами, и её предоставят с момента возникновения права. Например, с даты получения пенсионного удостоверения, статуса участника СВО или многодетной семьи».

КАК ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ И ЧТО ГРОЗИТ ЗА ПРОСРОЧКУ

Уплатить налоги можно любым удобным способом, а именно:

через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

через Личный кабинет на портале Госуслуг;

в любом отделении банка;

через сайт ФНС России www.nalog.gov.ru.

За несвоевременную уплату с первого дня просрочки начисляются пени. При дальнейшей неуплате возможны блокировка счетов и списание средств с карт, арест имущества, запрет на выезд за границу, а также совместные рейды с ГИБДД.

«Чтобы этого не допустить, гражданам необходимо уплатить все налоги вовремя, а именно до 1 декабря», – подчеркнул Сергей Романчук.

Ранее «Областная газета» писала о том, что малолитражки снова облагаются налогом, а НДФЛ по вкладам стал строже.