Латиноамериканское турне: как УрФУ искал абитуриентов и партнеров в Мексике, Эквадоре и Перу

С 5 по 13 октября представители Уральского федерального университета работали в Мексике, Перу и Эквадоре. За девять дней начальник службы международных проектов и протокола УрФУ Сергей Порхачев и менеджер отдела развития международного партнерства и коммуникаций Дельфина Захарова встретились с сотнями школьников и студентов, приняли участие в образовательной ярмарке и заложили основу для дальнейшего сотрудничества с ведущими университетами этих стран.

Разговор об уральской зиме на экваторе

Первой страной маршрута стал Эквадор. Здесь, почти у самого экватора, российское образование вызывает вполне практический интерес. Школьники спрашивали о стоимости жизни, условиях поступления, стипендиях, языке обучения и возможностях дальнейшей карьеры.

За первый день представители УрФУ пообщались более чем с 400 школьниками. Участники встреч знакомились с Екатеринбургом, отвечали на вопросы викторины о России, обсуждали особенности студенческой жизни и возможности получения российского образования. Особый интерес вызвало выступление Доменики Тульканасы, студентки Института экономики и Управления УрФУ из Эквадора. Она рассказала об учебе, адаптации и жизни на Урале.

«Для многих участников встречи именно такие истории помогают представить, что означает решение уехать учиться за тысячи километров от дома. Условия проживания, новая культура, незнакомый язык и уральская зима интересовали школьников наряду с академическими программами и стипендиями», – рассказала «ОГ» менеджер отдела развития международного партнерства и коммуникаций УрФУ Дельфина Захарова.

В Международном университете Эквадора (UIDE) представители УрФУ прочитали лекцию, посвященную влиянию искусственного интеллекта на образование и мышление. Оказалось, что студенты в Кито сталкиваются с теми же вопросами, что и их сверстники в Екатеринбурге: насколько можно доверять нейросетям, помогает ли искусственный интеллект получать знания и где проходит граница между эффективным использованием технологий и отказом от самостоятельной интеллектуальной работы.

«Образование без границ»

Следующей остановкой стала Лима, столица Перу на побережье Тихого океана. Здесь представители УрФУ приняли участие в образовательной выставке «Образование без границ», организованной Россотрудничеством на площадке Русского дома.

Выставка объединила молодых людей, заинтересованных в получении образования в России, их родителей, представителей российских и перуанских университетов. Для будущих абитуриентов это возможность напрямую узнать об образовательных программах, условиях поступления и перспективах обучения за рубежом.

На стенде УрФУ посетители знакомились с направлениями подготовки, возможностями поступления по квоте Правительства России, магистерскими программами и международными образовательными инициативами. Вопросы участников касались самых разных сторон университетской жизни: от выбора специальности до проживания в Екатеринбурге. Значительный интерес вызывали программы, позволяющие получить международный опыт без длительного переезда,

в частности, «Летний университет», организуемый ежегодно в кампусе УрФУ для иностранных студентов из разных стран мира.

Сотрудничество с Мексикой: от промышленности до лингвистики

Заключительной частью маршрута стала Мексика. Одним из ключевых пунктов программы был Национальный автономный университет Мексики (UNAM), крупнейший исследовательский и образовательный центр страны. Численность его студентов превышает 380 тысяч человек. Среди выпускников университета есть лауреаты Нобелевской премии, а его научные школы известны далеко за пределами Латинской Америки.

В Автономном столичном университете (UAM), в кампусе Истапалапа, интерес проявили представители гуманитарных направлений. Здесь обсуждались перспективы сотрудничества в лингвистике, международных отношениях и преподавании русского языка.

Еще одно направление обсуждалось с руководством Автономного университета штата Мехико (UAEMex), кампус Тлальнепантла. Наряду с академической мобильностью и совместными исследованиями стороны рассмотрели возможность участия мексиканского бизнеса в университетских проектах.

Интерес к университету проявился и в цифровой среде. Видеоролики с участием представителей УрФУ, подготовленный Русским домом в Мехико, набрал более 45 тыс. просмотров и сотни комментариев, позволил укрепить расширить охват в социальных сетях. Пользователи интересовались российским образованием, задавали вопросы об университете и возможностях поступления.

Стажировки, совместные исследования и бизнес-проекты

Одна из целей таких поездок – привлечение абитуриентов. Сейчас в УрФУ обучается 231 студент из Латинской Америки, и с каждым годом их количество только растет.

Для студентов УрФУ развитие отношений с университетами Эквадора, Перу и Мексики открывает перспективы академической мобильности, летних школ, совместных образовательных мероприятий и языковой практики. Возможность провести часть обучения в другой стране, познакомиться с ее культурой и образовательной системой может стать важным дополнением к профессиональной подготовке.

Для ученых интерес представляют новые совместные исследования. Обсуждаемые направления охватывают политические и экономические науки, международные отношения, устойчивое развитие, лингвистику и межкультурные исследования. К примеру, с Национальным автономным университетом Мексики прорабатывается возможность совместных исследований о Центральной Азии.

Для бизнеса перспективным направлением могут стать прикладные исследования с участием зарубежных университетов и индустриальных компаний. Первые предложения в этой области прозвучали в Мексике, где обсуждалась возможность трехстороннего сотрудничества с логистическим предприятием при подготовке кадров.

«Разумеется, путь от первых переговоров до действующих программ обмена, совместных лабораторий и исследовательских проектов требует дальнейшей работы. Предстоит согласовать направления исследований, установить прямые контакты между научными коллективами, подготовить академические соглашения и определить механизмы реализации совместных инициатив. Но важный этап уже пройден. За короткое время УрФУ представил свои возможности в трех странах, получил предложения о сотрудничестве и обозначил круг партнеров, заинтересованных в продолжении взаимодействия. Именно из таких встреч со временем складываются долгосрочные международные связи университета», – подчеркнул начальник службы международных проектов и протокола УрФУ Сергей Порхачев.

Важную роль в подготовке и проведении встреч сыграли российские дипломатические представительства и структуры Россотрудничества.

В Перу и Мексике делегация УрФУ провела переговоры с послами Российской Федерации, а в Эквадоре с временным поверенным в делах России. Обсуждались перспективы расширения научно-образовательного сотрудничества, укрепления связей с местными университетами и продвижения российского образования в регионе.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские компании договорились о расширении торговых связей с Туркменистаном.