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Австралия, Румыния, Тайвань: фильмы из 19 стран мира вошли в конкурсную программу «Кинопробы»

КиноНовости
Анастасия Яковлева

Гости фестиваля увидят 155 кинокартин

Кинопроба
Фильмы этого года затрагивают темы семьи, близости, кинопроизводства и другие. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В Екатеринбурге с 1 по 6 декабря пройдет XXIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Площадкой традиционно станет Дом кино. Организаторы получили более 850 заявок от молодых режиссеров из разных уголков мира. Сейчас идет работа над составлением расписания показов.

В конкурсе примут участие 155 фильмов из 19 стран: Австралии, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Румынии, Тайваня, Турции, Узбекистана, Франции и Японии. Это работы студентов и дебютантов.

«Фильмы этого года, как и прежде, затрагивают темы семьи и близости. Среди менее привычных тем конкурсной программы 2026 года – криминальный мир и кинопроизводство: некоторые картины приглашают зрителя заглянуть за кулисы создания кино. В целом программа обещает быть разнообразной и затрагивать самые разные темы», – сказала куратор конкурсной программы «Кинопробы» Дарья Плаксиева.

Фестиваль «Кинопроба» проводится при поддержке Министерства культуры Свердловской области и Департамента культуры Администрации города Екатеринбурга. Вход на показы – свободный, по предварительной регистрации.

«Областная газета» – информационный партнер события.

Ранее «Областная газета» писала о том, что стартовала V Неделя уральского кино.

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