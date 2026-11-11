Австралия, Румыния, Тайвань: фильмы из 19 стран мира вошли в конкурсную программу «Кинопробы»

В Екатеринбурге с 1 по 6 декабря пройдет XXIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Площадкой традиционно станет Дом кино. Организаторы получили более 850 заявок от молодых режиссеров из разных уголков мира. Сейчас идет работа над составлением расписания показов.

В конкурсе примут участие 155 фильмов из 19 стран: Австралии, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Румынии, Тайваня, Турции, Узбекистана, Франции и Японии. Это работы студентов и дебютантов.

«Фильмы этого года, как и прежде, затрагивают темы семьи и близости. Среди менее привычных тем конкурсной программы 2026 года – криминальный мир и кинопроизводство: некоторые картины приглашают зрителя заглянуть за кулисы создания кино. В целом программа обещает быть разнообразной и затрагивать самые разные темы», – сказала куратор конкурсной программы «Кинопробы» Дарья Плаксиева.

Фестиваль «Кинопроба» проводится при поддержке Министерства культуры Свердловской области и Департамента культуры Администрации города Екатеринбурга. Вход на показы – свободный, по предварительной регистрации.

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