В селе Балтым стартовал один из самых престижных всероссийских турниров по настольному теннису

Средний Урал в очередной раз принимает один из крупнейших всероссийских турниров по настольному теннису – «Кубок Александра Захарова». С 11 по 22 ноября на базе СШОР «Лидер» в Балтыме свыше 1 000 сильнейших теннисистов разных возрастов будут бороться за медали в своих возрастных категориях.

«Кубок Александра Захарова» проводится на Среднем Урале уже в девятый раз. Впервые турнир, посвященный памяти вице-президента Федерации настольного тенниса и инициатора создания клубной Премьер-­лиги, состоялся в 2018 году. Спустя шесть лет с момента основания «Кубок Александра Захарова» официально вошел в серию турниров ФНТР и стал отборочным этапом Суперкубка страны.

«Наследие Александра Ивановича сложно переоценить. Этот человек внес действительно огромный вклад в развитие настольного тенниса. Желаю всем участникам показать свое спортивное мастерство, волю к победе, характер и получить позитивные эмоции от турнира!» – сказал заместитель министра физической культуры и спорта региона Иван Клочков.

Ежегодно «Кубок Александра Захарова» собирает самых перспективных теннисистов России. В свое время за трофей боролись нынешние звезды этого вида спорта, такие как совсем недавно ставшая первой российской чемпионкой Европы Элизабет Абраамян и обладательница золота Спартакиады народов России Валерия Коцюр.

В новом розыгрыше также не обошлось без громких имен. Участниками состязаний стали сразу несколько спортсменов из топ-10 рейтинга Федерации настольного тенниса России. В мужском турнире профессионалов главным фаворитом считается представитель верхнепышминского клуба ­«УГМК-Элем» Лев Волин. Свердловчанин, занимающий седьмое место в рейтинге лучших теннисистов страны, дважды выигрывал этот Кубок, и в этом году намерен стать первым в истории трехкратным обладателем трофея.

«Эмоции от турнира пока только положительные. Церемония открытия прошла замечательно. В этом году она была особенно яркая. Много людей выступили со словами, было приятно их слушать. Здорово, что турнир для нас фактически домашний. Всегда приятно играть, когда дом рядом. В прошлом году я стал здесь чемпионом, поэтому сейчас приехал, чтобы защитить свой титул, выступить хорошо и получить дополнительный опыт», – рассказал «Областной газете» Лев Волин.

Соревнования профессионалов пройдут здесь до конца недели, но на этом программа «Кубка Захарова» не завершится. Как отметили организаторы, состязания каждый год становятся все масштабнее. Помимо взрослых спортсменов медали турнира в своих категориях разыграют юниоры, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны СВО.

«Кубок Александра Захарова» – это уже не просто турнир, а целый комплекс мероприятий. В этом году, помимо мастерского турнира, который стартовал сегодня, пройдут еще детские и юниорские состязания. Также нас ждет большой турнир ветеранов. 14 ноября пройдет «Кубок Александра Захарова» по адаптивному спорту, среди глухих и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Новшеством этого года станет турнир среди ветеранов СВО. На него уже поданы заявки из разных регионов России», – рассказала «Областной газете» организатор соревнований Яна ­Захарова.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что в Екатеринбурге стартовали всероссийские юниорские соревнования по бадминтону.