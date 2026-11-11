Аграрии Среднего Урала перевыполнили план по заготовке кормов

Аграрии Свердловской области успешно завершили уборочную кампанию 2026 года и полностью обеспечили животноводство кормами на зиму. Несмотря на сложные погодные условия, хозяйства региона не только выполнили, но и превысили плановые показатели по заготовке кормов: на одну условную голову скота приходится 34,2 центнера кормовых единиц — это выше установленного норматива в 30 центнеров. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

В ходе кампании удалось собрать значительный урожай основных культур: 430,3 тыс. тонн зерна, 176 тыс. тонн картофеля, 26,3 тыс. тонн овощей и 65,4 тыс. тонн маслосемян. Для проведения работ в регионе задействовали внушительный парк сельхозтехники — в него вошли 4,7 тыс. тракторов, 800 зерноуборочных, 373 кормоуборочных и 116 картофелеуборочных комбайнов, а также зерносушильное оборудование и складские помещения.

Важным направлением работы остается импортозамещение в семеноводстве. По предварительным данным, в 2026 году доля российских семян составила 96,5% для зерновых и зернобобовых культур, 100% — для кукурузы и 85,7% — для масличных культур.

Из‑за неблагоприятных погодных условий в 37 муниципалитетах по решению губернатора Дениса Паслера был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Эта мера позволила аграриям сохранить гранты и субсидии из бюджета, а также получить страховые выплаты за потерянный урожай.

Сейчас уборочные работы полностью завершены, и сельхозпроизводители переключились на подготовку к следующему сезону: уже проведена вспашка зяби на площади 243 тыс. гектаров.

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