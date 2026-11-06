Лучших работников АПК наградили на Среднем Урале

В Свердловской области 6 ноября прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших представителей агропромышленного комплекса. Награды получили передовики отрасли, ветераны и специалисты, внесшие значительный вклад в развитие регионального АПК. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Работники сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности получили государственные и региональные награды, премии губернатора Свердловской области, почетные дипломы и благодарственные письма.

Кроме того, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова вручила почетные дипломы Белоярскому многопрофильному техникуму и Уральскому государственному аграрному университету.

Вице‑губернатор Василий Козлов в своем выступлении подчеркнул непростые условия, в которых трудятся уральские аграрии. Он отметил, что капризы погоды в начале лета стали серьезным испытанием, однако именно в такие моменты особенно заметны профессионализм, стойкость и преданность делу работников отрасли. Вице‑губернатор также заверил, что поддержка сельхозпроизводителей, развитие кадрового потенциала и улучшение условий жизни на селе останутся приоритетными направлениями работы властей.

«Благодаря вашей работе укрепляется независимость нашего агрокомплекса, а на столах уральцев всегда есть свежие, вкусные и доступные продукты, а значит, растет и качество жизни в регионе», — сказал Василий Козлов.

Аграрный сектор Свердловской области демонстрирует стабильно высокие результаты: регион на протяжении нескольких лет входит в топ‑10 субъектов РФ по производству молока, яиц и картофеля. В пределах Уральского федерального округа область лидирует по объемам выпуска молока и занимает второе место по производству яиц, мяса скота и птицы, а также картофеля.

Экспортные показатели также демонстрируют уверенный рост: продукция свердловского АПК поставляется в 27 стран мира, а объем экспорта по итогам года увеличился на 50 % по сравнению с предыдущим периодом.

Важное внимание уделяется подготовке будущих кадров: в 4 школах региона функционируют 14 агротехнологических классов, где обучаются свыше 200 старшеклассников. Проект призван познакомить молодежь с современными аграрными профессиями и сформировать кадровый резерв для отрасли.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на Урале наградили победителей конкурса «Металл, камень, идея».