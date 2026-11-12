«Друг без друга мы существовать не можем»: Антон Бутаков о съемках нового фильма в Екатеринбурге

Во дворе в центре Екатеринбурга Свердловская киностудия работает над короткометражной картиной «До первой встречи». Режиссером будущего фильма стал директор и художественный руководитель ЦСД Антон Бутаков, он же написал сценарий к картине. Подробнее про сюжет, выбор локации и работу с актерами журналисты «Областной газеты» узнали прямо во время съемок.

Во дворе на улице Куйбышева, неподалеку от парка им. Павлика Морозова, вовсю кипит жизнь. У ворот стоит большой фургон, из которого достают, а потом и настраивают свет, второй состав съемочной команды организованно перемещается между игровой и актерской квартирами с поручениями, техникой и горячим кофе. Во дворе оживленно. Главное действие происходит в одной из квартир, прямо сейчас там снимают первую сцену, поправляют актерам грим и костюмы.

Почти на наших глазах в жизнь воплощается история про одинокую пожилую женщину, к которой ходит волонтер Дима. Он готовится к поступлению в театральный институт, и каждый раз появляется на пороге в разных образах, связанных с ее молодостью. Он то Юрий Гагарин, то клоун Олег Попов, то персонаж старых фильмов. Постепенно между ними начинается дружба, а Диме предстоит решить, сможет ли он снять все свои театральные маски и показать себя настоящего, без ролей и грима.

«Мы собрали удивительно мелодраматичную историю про отношения между людьми и про то, что «человекам» нужен человек. Вне зависимости от возраста и статуса, друг без друга в этом мире мы существовать не можем. Сценарий я написал несколько лет назад и очень рад, что он дойдет до экрана, хотя такой цели изначально не было. Я сам связан с волонтерством, поэтому мне хотелось о нем рассказать больше. Для меня это история о зарождении артиста. В начале фильма Дима всё время кем-то притворяется, и только встреча с человеком, которому от него ничего не нужно, кроме присутствия, заставляет мальчика впервые выйти без маски», – рассказал Антон Бутаков.

Особое внимание уделяли выбору локации. Кажется, попадание получилось точным – в самом доме чувствуется тепло и что-то родное, из детства. Большая часть съемок пройдет в квартире, поэтому к ее поиску подошли очень тщательно. Рассматривали старый жилой фонд, сталинка или панельная застройка – вариативно. Большие требования были и к планировке – команде должно быть удобно перемещаться в пространстве и снимать переходы героев из комнаты в комнату. Еще одна сложность – ограниченный бюджет короткого метра, а значит, локация должна сразу подходить по атмосфере режиссерскому замыслу, с минимальным художественным вмешательством. Об этом и множестве других тонкостей нам рассказывает руководитель Школы кино Свердловской киностудии, а на съемочной площадке – исполнительный продюсер Екатерина Самарина.

«Как правило, квартиры искать сложнее всего. Во-первых, у каждого режиссера есть свое видение локации, во-вторых, не каждый собственник готов пустить нас в свое жилье. Нужно, чтобы помещение изначально подходило по стилистике, и при этом его можно было бы «захудожить», как говорят в кино. Высший пилотаж – найти рядом с выбранной квартирой еще одну в шаговой доступности, для команды», — отмечает Екатерина Самарина.

Во дворе размещаются кинокараваны – несколько больших автобусов с аппаратурой, гримерными, костюмами. Это порадовало не всех в ТСЖ. Жильцы домов тоже не сразу обрадовались тому, что у них под боком снимают кино, пришлось успокаивать людей и объяснять, что после работы мы вернем всё в прежний вид», – поделилась Екатерина Самарина.

Съемки прерываются, во двор выходит уставшая, но довольная команда. Сразу становится теплее. Актеры спешат занять места поближе к центру импровизированной сцены. Все готовятся к главному событию первого съемочного дня – знаменитой кинематографической традиции разбития «кинотарелки» о штатив. Как и положено, после первой удачно отснятой сцены.

«Обед до 15:15, – слышится из раций. – Позовите мне второго гримера!» Подобные короткие сообщения звучат почти всё время. Даже во время перерывов никто не сидит без дела.

Главные роли сыграют актриса Курганского театра драмы Екатерина Горяева (Зинаида Ивановна) и актер ЦСД Екатеринбурга Сергей Бушин. Небольшую, но значимую роль соседа исполнит Леонид Чистов. Он много лет работал на Свердловской киностудии вторым режиссером, а как актер снялся в картинах «Первые на Луне» Алексея Федорченко и «Бесконечный апрель» Антона Бутакова.

«Думаю, Дима стал волонтером, потому что рано лишился своей бабушки, и захотел помогать другим одиноким пенсионеркам. Меня с персонажем много связывает, мы похожи. Ему тоже не хватает зрителя и возможно, внимания. Отношения на площадке складываются прекрасно, мы помогаем друг другу, потому что оба волнуемся. Для меня это первый киноопыт. В театре сложнее, каждый спектакль – один дубль и одна попытка, здесь можно ошибаться, пробовать и переснимать сцены. В плане актерской работы это проще», – рассказал о первом съемочном дне Сергей Бушин.

Сценарий, кажется, любят все участники кинопроизводства. Про трогательную историю, как будто списанную с повседневности, рассказывает и исполнительница роли Зинаиды Ивановны.

«Одинокая, никому не нужная бабушка. Волонтерская служба назначила ей мальчика, поначалу между ними общение строится не слишком удачно, а потом появляется дружба. Это очень настоящая история. Сколько у нас бабушек – идут по дворам медленно, с тросточкой. Сердце разрывается, жалко, но всем не поможешь. Одиночество – это страшно, и очень хочется, чтобы история нашла отклик. Сережа, мой партнер, очень хороший, замечательно играет.

В кино я уже снималась, но еще в прошлом веке – в 1985 году. Возвращения к камерам я очень боялась, но всё складывается замечательно», – говорит Екатерина Горяева.

В рамках съемок проходит выпускная практическая работа студентов Школы кино Свердловской киностудии – на площадке в разные смены побывают 60 человек. В этом году учили локейшн-менеджеров, то есть специалистов по выбору локации, административный персонал – тех, кто отвечает за транспорт и организацию съемок, ассистентов художника по гриму и монтажеров трейлеров. Поскольку до трейлера еще далеко, на этой площадке они работают как монтажеры и специалисты по плейбеку. Все ребята работают как ассистенты основной съемочной группы – около 30 профессионалов, многие из которых сами закончили Школу кино в прошлые годы.

«До первой встречи» станет уже шестым короткометражным фильмом Свердловской киностудии, в рамках съемок которого студенты Школы кино проходят практику.

Ранее «Областная газета» писала, что фильмы из 19 стран мира вошли в конкурсную программу «Кинопробы».