Хоккейный клуб «СКА-Уральский Трубник» проиграл первый матч под руководством нового главного тренера. После поражения от дебютантов Суперлиги – «Байкальских соколов» – в Иркутске, готовивший первоуральцев к сезону Михаил Юрьев был отправлен в отставку, а на его место пришел тренер молодежки Сергей Горчаков. Дебют для нового наставника оказался непростым. «Трубник» на выезде уступил хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счетом 4:9.

«Трубник» и «СКА-Нефтяник» уже встречались друг с другом в этом сезоне в рамках Кубка России. Тогда в матче группового этапа «Финала шести», хабаровчане, ставшие впоследствии обладателями трофея, не оставили свердловской команде никаких шансов, выиграв матч со счетом 11:3. К встрече в чемпионате «Трубник» подошел не в лучшем состоянии. Прямо по ходу затяжной выездной серии клуб сменил главного тренера, в результате чего на подготовку к матчу с действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны у экс-тренера молодежки первоуральцев Сергея Горчакова было всего пару дней.

Тем не менее свердловчане бодро начали игру и, как позже признался тренер хозяев Алексей Жеребков, удивили хабаровчан.

«Соперник довольно активно и агрессивно начал. Какое-то время мы приходили в себя. Не ожидали, что «Трубник» начнет матч именно так», – отметил наставник «СКА-Нефтяника в послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на неплохой старт «Трубника», счет в матче на 18-минуте открыли именно хозяева, а спустя еще несколько минут смогли удвоить свое преимущество. На 33-минуте гости сократили отставание благодаря голу Эмиля Бихузина, однако уже в следующей атаке снова пропустили. К перерыву хозяева отличились еще трижды, на что хоккеисты «Трубника» ответили точным попаданием Евгения Филиппова – 2:6 по итогам первого тайма.

Переломить игру после перерыва подопечные Сергея Горчакова не смогли. Гости забросили два мяча, но мастеровитые хабаровчане не позволили им вернуться в игру – 4:9, второе поражение «Трубника» на старте сезона и первое при новом главном тренере.

Следующий матч первоуральцы так же проведут на выезде. Уже в эту субботу, 14 ноября, «СКА-Уральский Трубник» в Новосибирске сыграет с местным «Сибсельмашем».

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что «СКА-Уральский Трубник» сменил главного тренера после первого тура чемпионата России.