75 лет драйва: Новоуральский театр музыки, драмы и комедии отмечает юбилей

«75 лет драйва» назвал театр свою юбилейную концертную программу. И, «несмотря на возраст», отважился на вполне юношеский креатив: в грандиозном, четырехчасовом (!) действе встретились артисты и… искусственный интеллект. Сегодня любимый зрителями театр готов и к таким творчески-азартным проектам, а 75 лет назад начиналось всё более чем серьезно. С постановления, подписанного Сталиным.

Если вспомнить историю (а как же иначе?!), то как ни парадоксально это звучит – именно специфика производства, предопределившая «закрытый характер города», послужила причиной того, что первыми жителями ЗАТО из всех видов искусства был востребован в первую очередь театр. Элита технической интеллигенции, поднимавшая на ноги завод – первенец атомной промышленности страны, нуждалась в культуре весьма высокого уровня. А потому 6 апреля 1950 года вышло постановление Совета Министров СССР, которое предписывало: «в части улучшения культурно-просветительного обслуживания» обязать (называется череда ответственных ведомств и лиц) ввести к 1 ноября 1950 года театр на 700 мест.

Оцените сроки! Апрель – ноябрь, и – готовое здание театра. Возможно ли? Но театр был построен! Всего за 11 месяцев. К июлю 1951-го собралась первая труппа – 27 актеров из Москвы, Свердловска, Нижнего Тагила. По первому, очень разножанровому репертуару стало ясно – театр будет музыкально-драматическим. И первых зрителей он принял 5 ноября 1951 года на спектакле «Счастье», который состоялся после торжественного заседания, посвященного годовщине Октябрьской революции. Этот день и считается официальным днем рождения театра.

Надо ли говорить, что 75 лет – это эпоха, в которой не счесть драматических и музыкальных постановок (именно таким был театр первые два десятилетия). Через 20 лет он будет преобразован сначала в Свердловский областной театр оперетты, в 1993-м – в муниципальный Театр оперетты Урала. И хотя отныне театр сосредоточился исключительно на «легком жанре», начались тем не менее весомые события и весомые награды.

В 1996 году состоялись первые международные гастроли – в Германию и Польшу. Для коллектива из засекреченного города такое на грани фантастики! Но это случилось. Успех в Берлине и Познани придал театру уверенности в своих силах и возможностях, однако предстояло закрепить это на родной территории. Новоуральцы преуспели и в этом, практически каждый год «добавляя обороты». 1997 год – группа актеров из Новоуральска стали лауреатами на Международном конкурсе артистов оперетты им. М. Водяного в Одессе. 1998-й – театр назван лучшим музыкальным театром года в рамках проходившего тогда конкурса «Окно в Россию», а Конгресс интеллигенции России награждает коллектив Золотой медалью им. академика Д.С. Лихачёва. 1999-й – награды на Хореографическом фестивале в Барнауле сразу в нескольких номинациях: «Классический танец», «Современный танец», «Хореографическая постановка»…

Всего не перечесть, конечно. Но невозможно не назвать «золотомасочный» прорыв театра: в 2000-м спектакль «Ах, высший свет!» стал номинантом Российской театральной премии «Золотая маска» и был отмечен дипломом национального фестиваля. Свидетельство об этом успехе национального уровня сегодня – в главном фойе театра, и зрители, почетные гости юбилейного вечера не упускали возможности сфотографироваться на фоне почетных регалий спектакля, который вошел в «золотую копилку» всего театрального искусства Урала.

Что касается собственно юбилейной концертной программы, первой ее частью действительно стало оригинальное шоу с участием артистов и цифровых персонажей. Зрители увидели увлекательное противостояние живого театра и зрелищных технологий, яркие музыкальные номера, танцы и неожиданные сценические решения.

Вторая часть вечера была отдана поздравлениям гостей. А их было немало. В качестве подарков юбиляру коллеги, театры России, приготовили свои концертные номера, которые также вошли в программу юбилейного торжества.

Кульминацией же большого юбилейного вечера стало объявление победителей зрительского голосования. Это традиция театра. Когда-то лучших актеров прошедшего сезона определял худсовет театра, но вот уже несколько лет эта миссия доверена зрителям. Они голосуют, заполняя после спектаклей анкеты. Обычно итоги обнародуют в конце сезона. Но юбилей стал поводом назвать победителей, выразить им признание в особо праздничной обстановке. В переполненном зале, на торжественном вечере.

Сезон, на который пришелся юбилей, театр открыл премьерой музыкального спектакля «Шигирский идол» («ОГ» рассказала о нем 16 октября). Но любопытно: чем продолжит театр свою «юбилейную дистанцию»?

«В январе начнется постановка мюзикла «Барышня-крестьянка», – рассказывает «ОГ» директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин. – Либретто пишет наш Евгений Гаглоев, а музыку – известный белорусский композитор Андрей Зубрич (когда-то он делал для нас «Сорочинскую ярмарку»).

В 2027-м режиссер Александр Сысоев будет ставить спектакль, посвященный Николаю Коляде, – по его дневникам, записным книжкам. И этот же режиссер в июне будет выпускать спектакль «Мастер и Маргарита». Это будет дебют булгаковской истории в музыкальном театре.

Если «широкими мазками» обозначить планы в целом на 2027 год, то Карен Кавалерян, автор многих театральных хитов и шлягеров на эстраде, пишет для нас мюзикл «Суворов». Причем будем делать спектакль не про «штык-молодец», а про молодого Александра Суворова, выпускника мушкетерского училища, который только начинал карьеру военного. Именно в этот момент он помешал состояться в России заговору, после чего был приближен ко двору и пошел по карьерной лестнице. Хотим показать Суворова не с привычной, ожидаемой стороны, а преподнести малоизвестные факты его жизни. Будущий мюзикл – эксклюзив театра.

А под конец года – тоже авторская «Золушка». Пишется инсценировка. «Золушке», которая сейчас в репертуаре театра, уже 45 лет. Пора заменить – выросла (смеется). Хотя спектакль легендарный: все актрисы театра выросли на нем, были когда-то Золушками…».

Ранее «Областная газета» писала о том, что на «Хлебозаводе №6» состоится иммерсивный вечер-спектакль по роману «Дом, в котором…».