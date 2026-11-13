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Холодно и тихо – айда за облепихой: в ноябре самое время для сбора этих полезных ягод

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Ирина Клепикова

Подмороженные ягоды легче отделяются от веток, а колючесть кустарника немного снижается

облепиха
Облепиху лучше собирать после заморозков. Фото: Галина Соловьёва, фотоархив "Областной газеты"

В ноябре облепиха уже полностью освобождается от листвы, что сильно упрощает сбор перезревших, но всё еще полезных ягод. Кстати, собирать можно и дикую облепиху, заросли которой к концу осени от обилия ягод полыхают на солнце всеми оттенками оранжевого.

Самый эффективный способ сбора – дождаться первых заморозков. Подмороженные ягоды легче отделяются от веток, а колючесть кустарника немного снижается. Если заморозков нет, можно аккуратно срезать небольшие ветки с ягодами и обобрать, не торопясь, дома. Либо поместить их в морозильную камеру на несколько часов. После заморозки ягоды легко осыпаются при встряхивании ветки.

Как использовать ноябрьскую облепиху? Замороженные ягоды – для морсов и чая. А из мягких плодов легко отжимать полезное масло, варить витаминное варенье, джемы или протирать с сахаром. Хорош и полезен концентрированный облепиховый сок без сахара (самый вкусный сок получается из ягод, собранных после первых заморозков, так как подмерзшие плоды наиболее сладкие). Важно помнить: облепиха богата витаминами и органическими кислотами, но с осторожностью ее стоит употреблять людям с болезнями желудка, печени или почек.

Рецептов из этой ягоды много, но вот самый простой – «пятиминутка из облепихи». Нужно прогнать ягоду через соковыжималку, добавить сахар из расчета 1:1 и поставить на плиту. После закипания варить не более пяти минут, потом снять с плиты и добавить еще сахара. Добавленный сахар обязательно хорошо промешать, чтобы он растворился. Разливать горячим по банкам.

Здоровья вам, а витамины, как видите, можно брать… прямо с веток.

Ранее «Областная газета» писала о том, как вырастить зимний мини-огород дома.

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