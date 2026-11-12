«Креативные послы»: стартовал межрегиональный проект для молодежи Крыма и Урала

В Симферополе и Екатеринбурге запустили масштабный проект «Креативные послы: соединяем смыслы, укрепляем ценности», объединяющий студентов Крымского и Уральского федеральных университетов. Цель инициативы – через сотворчество и культурный обмен сформировать у молодежи осознанную культурную идентичность, укрепить межрегиональные связи и дать практические навыки в области креативных индустрий. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект «Креативные послы: соединяем смыслы, укрепляем ценности» опирается на символические образы двух регионов: «Крым – колыбель христианства» и «Урал – опорный край державы». Особое внимание уделяется оценке социокультурного эффекта.

Как отметила руководитель проекта, проректор по образовательной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Кармазина, проект строится не на лекциях, а на живом опыте. Стажировки, совместные мастер‑классы и поездки по знаковым местам позволят студентам максимально познакомиться с обоими регионами, узнать об их истории, культуре и традициях.

«Для нас важно, чтобы ценности передавались на языке, понятном молодежи, в частности, в рамках нашего проекта ребята сами станут креативными послами своих регионов и расскажут о них через собственные творческие продукты», – сказала Наталья Кармазина.

Исследовательская группа под руководством социолога-методолога проекта Марии Певной уже провела входное тестирование, с помощью которого специалисты замерили уровень информированности студентов о культурном багаже своего региона и региона‑партнера, определили шкалу духовно‑нравственных ценностей и эмоционального отношения к Родине. Эти данные станут базой для оценки качественных изменений по итогам проекта.

«Мы очень гордимся тем, что удалось привлечь к проекту сильную группу социологов из Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Безусловно, межуниверситетские проекты существовали и ранее, однако впервые мы сможем публично представить оцифрованный социокультурный результат. Это важно не только для нас как организаторов или грантодателя, но и для участников проекта – молодежи, а также зрителей-посетителей выставок проекта. Изменения, мы надеемся, улучшения, за время реализации проекта дадут нам импульс к развитию и продолжению совместного творчества», – рассказала генеральный продюсер проекта Наталья Чащухина.

Программа проекта выстроена как сквозной процесс: от онлайн‑интенсивов и открытого набора до финальных публичных презентаций созданных продуктов.

Так, в октябре начался прием заявок на конкурс творческих работ по трем номинациям: «Слово как ценность» – творческие тексты, которые помогают понять специфику региона; «Кадр как послание» – фотография, передающая характер места; «Движение как история» – креативные видео, оживляющие культурный код регионов. Свои работы для участия в конкурсе можно подать до 30 ноября, подробности об участии и форму заявки можно узнать на странице «Креативные послы» во «ВКонтакте».

«Для нас особенно важно дать студентам возможность проявить себя и самим рассказать о своих регионах, ведь именно их личный взгляд, их истории и эмоции делают проект живым и по-настоящему искренним. Через текст, фото или видео молодые люди учатся видеть и передавать не просто внешние черты места, а его глубинные смыслы и ценности», – поделилась куратор межрегиональной конкурсной программы проекта «Креативные послы» в Республике Крым Ксения Гасица.

Ключевым этапом проекта станут две серии взаимных стажировок, в которых примут участие финалисты конкурса творческих работ.

Вначале делегация из Крыма отправится в Екатеринбург.

В программу войдут экскурсии по индустриальным и креативным кластерам, мастер‑классы от лидеров медиа‑ и креативных индустрий, а также формирование творческих коллабораций по принципу «уралец – крымчанин».

А в рамках второй стажировки уральская делегация посетит ключевые культурные объекты полуострова, в том числе Новый Херсонес, где запланированы публичные дискуссии о духовно‑нравственных ценностях. Практическая работа продолжится на базе арт‑кластера «Таврида», где участники презентуют свои креативные продукты.

Ранее «Областная газета» писала, что девять проектов из Свердловской области победили в «Росмолодежь.Гранты»