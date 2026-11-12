Не на птичьих правах: почему нужно подкармливать пернатых, прилетающих в города на зимовку

12 ноября в России отмечается Синичкин день. У праздника глубокие корни: еще давно люди заметили, что в первой половине ноября синицы, поползни, чижики и другие птицы в поисках пищи начинают прилетать к человеку. Чем лучше кормить пернатых гостей и почему их присутствие полезно для людей – «ОГ» рассказала орнитолог, кандидат биологических наук Нина Садыкова.

Пернатые помощники

В православных святцах есть праздник Зиновий-­Синичник. Святой Зиновий – мученик, живший в III веке, которого во время гонений императора Диоклетиана заставляли отречься от Христа. Он отказался и был казнен. Как он связан с синицами? Только фонетически: имя Зиновий созвучно со старинным названием синицы – зинька. Но эта связь указывает на то, что птиц, зимующих рядом с людьми, начали подкармливать еще много веков назад.

«С давних времен замечено, что примерно в первой половине ноября, когда снег начинает выпадать, синицы прилетают к человеческому жилью. Рядом с человеком им зимой проще найти пропитание, в человеческих поселениях накапливаются ресурсы, которые в том числе и птицы могут зимой использовать. А люди к синицам тоже весьма расположены, потому что это насекомоядные птицы. Основной корм для них – насекомые, в том числе зимующие на стволах деревьев, в трещинах коры. Соответственно, там, где много синиц, деревья за зиму избавляются от всяких короедов и множества других вредителей, которые иначе весной вылезут и начнут есть листву», – рассказывает орнитолог Нина Садыкова.

Но в зимнее время синицы питаются не только насекомыми, но и растительным кормом. А рядом с человеком эта пища более доступна. Получается содружество между людьми и птицами: зимой пернатых подкармливают, зато они избавляют участок от вредителей. А Синичкин день — это этот рубеж, когда синицы и другие птицы начинают нуждаться в подкормке со стороны человека.

У каждого свой рацион

Кроме синиц (к которым на самом деле относятся несколько видов), на Урале зимуют еще несколько десятков птиц: снегири, клесты, чижи, чечетки, свиристели, дрозды-рябинники и даже ястребы и совы. Не улетают на зиму и рябчики, глухари, тетерева, куропатки. И рацион у каждого семейства свой.

«Кормушки во дворах и парках в основном рассчитаны на мелких воробьиных птиц: синичек, поползней, снегирей. И для них оптимальный вариант – это не жареные, не соленые подсолнечные семечки. Еще им можно разные крупы, арахис и подсушенный хлеб. Обычный хлеб лучше в уличные кормушки не класть, потому что он размокнет и заплесневеет в кормушке», – объясняет Нина Садыкова.

Городских птиц – голубей и воробьев – можно подкармливать недоеденными булочками и печеньем. Для уток подходит раскрошенный подсушенный хлеб или овсяные хлопья. Главное – кидать корм прямо в воду, чтобы утке не приходилось выходить на берег: на морозе она может обморозить лапы. В парках и лесопарках можно оставлять для птиц несоленое сало: синицам, дятлам и поползням нужна животная пища. По-настоящему всеядные из всех уральских птиц только врановые – вороны, сороки и сойки.

«Они с удовольствием съедят всё, что не приколочено, любые съедобные отбросы. И в этом их важная экологическая роль. Лучше скормить какие-то объедки врановым птицам, чем потом это попадет на полигоны или их из контейнеров будут крысы вытаскивать», – советует орнитолог.

Где найти шесть видов дятла

Синичкин день – еще и не­официальный старт бердвотчерского (от слова «бердвотчинг», по-русски – наблюдение за птицами) сезона на Среднем Урале. В Екатеринбурге зимующих птиц в большом количестве можно увидеть в Калиновском лесопарке. Например, там встречаются шесть видов дятла: большой пестрый, малый пестрый, белоспинный, трехпалый, желна и седой. Еще в Калиновском лесопарке зимуют совы, неясыти, чечетки, дрозды, урагусы, лазоревки.

Понаблюдать за птицами также можно в других лесопарках: Юго-Западном, на Шарташе, на Шувакише, парке Лесоводов России и в Парке Маяковского.

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