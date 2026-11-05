Большая поганка стала главным образом акции Висимского заповедника

С 25 мая по 31 октября Висимский государственный заповедник при информационной поддержке Союза охраны птиц России проводил масштабную межрегиональную акцию «Чомга – птица 2026 года», посвященную водоплавающей птице – большой поганке (чомге), которая символизирует чистоту воды и благополучие водных экосистем. Конкурс проходил в номинациях рисунок, маска и игрушка. Было прислано 604 работы. Все участники получат специальные сертификаты. Кроме того, в администрации заповедника на основе работ будет создана большая экспозиция.

Чомга (она же – Большая поганка) – водоплавающая птица, размером немного меньше утки: длина ее тела около 50 см. В природе ее опознать несложно. Это птица с тонкой шеей и удлиненным прямым клювом. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые. В весеннем оперении на голове у чомги вырастают два темных пучка перьев, похожих на «ушки». В Свердловской области она в основном обитает на юго-западе региона.

Как сообщает администрация Висимского государственного заповедника, межрегиональная акция «Чомга – птица 2026 года» вызвала огромный отклик среди жителей Свердловской, Нижегородской областей и Республики Татарстан. Участники прислали 604 творческие работы. География акции охватила более 12 городов и поселков, а возраст участников варьировался от 2 до 59 лет. В рамках акции проводились три конкурса: рисунков, масок и игрушек. Главным критерием для жюри была узнаваемость птицы – наличие характерного хохолка, формы клюва и правильного окраса.

«Жюри заповедника высоко оценило фантазию, мастерство и искреннюю любовь к природе, которую проявили участники. Самым массовым стал конкурс рисунков. На суд жюри поступила 501 работа. Юные художники и их наставники изображали чомгу в естественной среде обитания, запечатлели элементы гнездования и особенности поведения птиц. В своих работах участники использовали акварель, гуашь, карандаши, пастель и смешанные техники», – сообщили в Висимском заповеднике.

В конкурсе масок приняли участие 62 работы. Участники создали маски в различных техниках: от папье-маше и картона до природных материалов (перьев и семян).

На конкурс игрушек поступила 41 работа.

«Мастера и рукодельницы поразили жюри разнообразием техник: сухое валяние из шерсти, вязание спицами и крючком, лепка из глины и пластилина, шитье из фетра и текстиля. Каждая игрушка получилась по-своему уникальной, теплой и передающей образ большой поганки», – отметили организаторы акции.

Всем участникам будут направлены электронные сертификаты на адреса электронной почты, указанные в заявках. Кроме того, в администрации Висимского заповедника в Кировграде будет сформирована большая экспозиция.

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