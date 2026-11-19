Звонок в половине восьмого утра, сообщение маме, обещание «подъехать по адресу прописки». Так для многих жителей Екатеринбурга и области выглядит просрочка по кредиту или займу. Что коллектору разрешено, а что закон запрещает прямо, объясняет арбитражный управляющий Кирилл Горин, который завершил 62 дела жителей региона в Арбитражном суде Свердловской области.

Сколько раз в день коллектор может звонить и писать

Правила взыскания просроченных долгов с граждан установлены законом № 230-ФЗ. Звонить должнику по своей инициативе кредитор или коллектор может не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Те же лимиты действуют для голосовых роботов. Сообщений можно отправить не больше двух в сутки, четырёх в неделю и шестнадцати в месяц. Лимиты считаются по каждому долгу отдельно, поэтому при трёх кредитах звонков законно будет больше.

Звонить и писать поздно вечером и рано утром нельзя. В рабочие дни запрет действует с 22:00 до 8:00, в выходные и праздники с 20:00 до 9:00. Время считается местное, по месту жительства должника. Екатеринбург живёт на два часа впереди Москвы, поэтому звонок в девять вечера по московскому времени приходит сюда в 23:00 и уже нарушает закон.

В начале разговора сотрудник обязан назвать своё имя и идентификационный код, кредитора и размер долга. Скрывать номер, с которого звонят, запрещено.

Родственники, соседи, работа: кому нельзя звонить

Родственникам, соседям и знакомым коллектор может звонить по вашему долгу, только если согласие дали оба: вы и этот человек. Согласие можно отозвать в любой момент, после этого звонки ему должны прекратиться не позднее чем через три рабочих дня.

На работу или учёбу сообщать о долге нельзя даже с согласия должника. Под тот же запрет попадают объявления о долге в подъезде, на двери квартиры и в интернете.

«Если звонят маме или брату, им не нужно оправдываться за вас и обсуждать сумму. Пусть спросят, есть ли у звонящего их письменное согласие, и скажут, что они его не давали. Время звонка и номер сразу запишите, они понадобятся для жалобы», — советует Кирилл Горин.

Что делать, если звучат угрозы

Закон запрещает угрожать расправой или порчей имущества, давить на должника и унижать его. Обманывать тоже нельзя: пугать уголовным делом, выдумывать последствия передачи дела в суд, представляться сотрудником госоргана. При этом рассказать, чем по закону грозит неуплата долга, коллектор вправе.

«Не спорьте, записывайте. Дата, время, номер, имя и код сотрудника, что именно он сказал. Коллекторские агентства обязаны записывать все разговоры и хранить записи не меньше полутора лет. Когда у вас есть точная дата и время, проверяющим будет что запросить», — говорит Кирилл Горин.

Как ограничить общение и куда жаловаться

Когда с начала просрочки пройдёт четыре месяца, кредитору можно направить заявление об отказе от общения. Через три рабочих дня после того, как он его получит, звонить и писать по своей инициативе ему уже нельзя. Есть и другой вариант, доступный в любой момент: общаться только через представителя. Представителем в этом случае может быть только адвокат.

Заявление отправляют заказным письмом, через нотариуса, вручают под расписку или пишут по электронной почте, если адрес указан в договоре. Если суд взыщет долг, отказ от общения перестаёт действовать на два месяца со дня, когда решение вступит в силу.

«Прежде чем жаловаться, выясните, кто звонит: сам банк, микрофинансовая организация или агентство, которому передали долг. От этого зависит, куда писать и на кого», — объясняет арбитражный управляющий.

Жалобы на коллекторские агентства, а также на банки и МФО из специального перечня рассматривает ФССП России, в регионе это Главное управление ФССП России по Свердловской области. На нарушения при звонках можно пожаловаться через Госуслуги. Если угрожают жизни, здоровью или имуществу, обращайтесь в полицию.

«В жалобе пишите только факты: когда и сколько раз звонили, с какого номера, что говорили. Приложите скриншоты звонков и сообщений, тогда проверяющим не придётся выяснять всё у вас заново», — добавляет Кирилл Горин.

Об эксперте. Арбитражный управляющий Кирилл Горин ведёт дела граждан о банкротстве с 2017 года. На его счету 1 946 завершённых дел, он член Союза арбитражных управляющих «Авангард».

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

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