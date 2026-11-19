Центральная городская клиническая больница №6 Екатеринбурга празднует 50‑летие со дня основания. 19 ноября коллектив больницы поздравили с юбилеем: по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера заместитель главы региона, министр здравоохранения Татьяна Савинова вручила учреждению сертификат на 30 млн рублей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

ЦГКБ №6 остается единственным взрослым медучреждением в Екатеринбурге, которое обслуживает сразу два крупных района — старейший Ленинский и молодой Академический. Ежегодно через ее подразделения проходят сотни тысяч человек. В штате — 1,3 тыс. сотрудников, почти 400 из них — врачи.

История учреждения началась в 1970‑х годах: решение о строительстве приняли по инициативе горожан, а в декабре 1976 года ввели в эксплуатацию первый терапевтический корпус на 300 коек.

Сегодня ЦГКБ №6 — это полноценный многопрофильный комплекс: в его составе — круглосуточный стационар, четыре поликлиники, три женские консультации, травмпункт, диагностические службы и четыре отделения неотложной помощи.

За полвека стационары больницы помогли восстановиться более чем 750 тыс. пациентов. Женские консультации ежегодно принимают свыше 55 тыс. женщин, около 4 тыс. из них встают на учет по беременности. Поликлиники фиксируют порядка 1,3 млн посещений в год, травмпункт обслуживает примерно 40 тыс. человек, а отделения неотложной помощи — еще 100 тыс. пациентов ежегодно.

Таким образом, юбилей ЦГКБ №6 — это не просто дата, а отражение масштабной и непрерывной работы, от которой напрямую зависит здоровье значительной части жителей Екатеринбурга.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер выделил 50 млн рублей на модернизацию Уральского института кардиологии.