Промышленный туризм — это не только возможность познакомиться с работой крупного производства. Профсоюзная организация аппарата Федерации профсоюзов Свердловской области, которую возглавляет Надежда Рычкова, при поддержке председателя Федерации профсоюзов Андрея Ветлужских уже организовали выездные экскурсии коллектива на предприятия в Полевской, Каменск-Уральский, Сысерть и Ревду. На этот раз отправилась в Нижний Тагил, где обсудили актуальные вопросы работы с профсоюзным активом АО «ЕВРАЗ НТМК», и прошли по маршруту экскурсии «Эволюция стали», увидев, как рождается металл.

Встреча с профсоюзным лидером

Профсоюзная организация «ЕВРАЗ НТМК» — самая многочисленная в Свердловской области. В ее структуре успешно работают 53 профорганизации подразделений и 509 профсоюзных групп.

С 1998 года организацию возглавляет Владимир Радаев — человек, всю жизнь посвятивший развитию родного комбината и города. Он трижды избирался в Нижнетагильскую городскую думу, а в сентябре этого года в третий раз избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

У председателя — сильная команда единомышленников. Председатели профкомов структурных подразделений комбината, активисты цехов и бригад душой болеют за свои коллективы, знают проблемы своих коллективов и умеют добиваться решений.

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации «ЕВРАЗ НТМК» Тимофей Проскурнин рассказал участникам поездки об истории и сегодняшнем дне первички, которой 23 октября этого года исполнилось 90 лет. Сегодня в ее рядах около 17 тысяч членов, по итогам первого полугодия уровень профчленства составляет 85 процентов и остается стабильным.

Он подчеркнул, что профсоюз остается рядом с работниками по всем ключевым вопросам: от здоровья и безопасности труда до заработной платы, питания, материальной поддержки, правовой защиты, работы с молодежью и помощи пенсионерам.

Профсоюзный комитет выступает инициатором и одним из главных разработчиков коллективного договора, главного правового документа предприятия.

Для усиления информирования членов профсоюза и получения обратной связи организованы встречи с профгрупоргами, активистами и уполномоченными по охране труда. Это одновременно обучающие семинары и свободное общение. На каждую встречу собирается до 30 активистов, готовят обращения от коллективов, которые задают их председателю, его заместителям, юристу и руководству комбината.

Для здесь он увидел, как важно быть рядом с коллективом, слышать людей, разбираться в их реальных проблемах и добиваться конкретных решений.

По словам заместителя председателя Федерации профсоюзов Алексея Киселева, который на комбинате начинал профсоюзную карьеру, знакомство с производством помогает работникам аппарата Федерации профсоюзов лучше понимать реалии предприятий, на которых трудятся члены профсоюзов.

«Когда видишь масштаб комбината, сложность технологий и ответственность каждого работника, по-другому понимаешь и свою задачу. Наша работа должна опираться на живой диалог с первичными организациями, на доверие людей и на конкретные результаты — в зарплате, охране труда, социальных гарантиях и защите прав работников», — сказал Алексей Киселев.

Путь металла начинается здесь

Экскурсия «Эволюция стали» началась в музейно-выставочном центре, где гостям показали макеты и диорамы города, интерактивные модели мартеновской и доменной печей, цеха прокатки широкополочных балок, макет современного комбината и 3D-карту применения продукции ЕВРАЗа.

Перед выходом в цеха участники надели спецодежду, каски, защитную обувь и очки. Из-за высокого уровня шума комментарии экскурсовода транслировались через систему «радиогид».

В доменном цехе увидели доменную печь № 7 — одну из самых «чистых» в российской металлургии. Здесь работают современные системы газоочистки и аспирации, позволяющие снижать воздействие производства на окружающую среду.

Особое впечатление произвел пульт управления доменной печью. Современные экраны, датчики и системы контроля напоминают оборудование космического корабля.

В литейном дворе узнали, как происходит выпуск чугуна — одного из ключевых этапов металлургического цикла.

Не менее зрелищным стал визит в конвертерный цех. Участники поездки наблюдали за процессом производства стали и оказались рядом с «гигантским котлом» с жидким металлом. Именно здесь чугун превращается в сталь — материал, из которого затем создаются конструкции, рельсы, трубы, железнодорожные колеса и тысячи других изделий.

В отделении непрерывной разливки стали смогли оценить, насколько сложным и высокотехнологичным является современное металлургическое производство.

Экскурсия «Эволюция стали» объединяет историю уральской металлургии с ее сегодняшним днем: от горнозаводской культуры, связанной с именем Акинфия Демидова, — к современным доменным печам, цифровым системам управления и новым технологиям.

Для профсоюзников экскурсия стала не просто знакомством с производством. Она позволила увидеть труд металлургов, масштаб технологий и ответственность людей, которые создают продукцию для всей страны.

А встреча с профсоюзным активом «ЕВРАЗ НТМК» еще раз подтвердила главное: профессионализм, взаимовыручка и способность отстаивать интересы коллектива делают профсоюз настоящей опорой для работников.