18 ноября в Уральском государственном аграрном университете прошла Научная битва. Пять участников — студенты и преподаватель вуза — представили свои исследования и разработки в формате коротких выступлений. Победителя определили зрители: оценку каждому докладу дали аплодисментами.

Тематика работ охватила пищевые технологии, цифровые решения в животноводстве и растениеводстве, землеустройство и экотуризм.

Проекты участников:

Мария Старченкова, 3 курс, институт экономики, финансов и менеджмента — «От пруда до альпаки: день вне зоны комфорта». Экотуристический маршрут по Екатеринбургу, включающий велосипедные экскурсии и знакомство с природой, растениеводством и животноводством.

Дарья Подъячева, 3 курс, факультет биотехнологии и пищевой инженерии — «Котлета с секретиком…». Разработка рубленых полуфабрикатов с добавлением растительного сырья для повышения содержания белка, витаминов, минералов и пищевых волокон.

Григорий Пьянков, 2 курс, факультет инженерных технологий — проект MooMy. Система компьютерного зрения для мониторинга поведения коров: отслеживание активности у кормушки и времени отдыха, раннее выявление возможных проблем со здоровьем животных.

Илья Фирсов, преподаватель кафедры землеустройства — «Слово о цифровых севооборотах». Применение алгоритмов машинного обучения для проектирования севооборотов и решения задач современного земледелия.

Акинсола Акинкунми Ридван, 2 курс магистратуры, факультет агротехнологий и землеустройства — «Применение ИИ для распознавания болезней растений и точечного опрыскивания». Разработка нейросети для выявления болезней редиса по фотографиям и системы точечной обработки растений, позволяющей сократить расход фунгицидов.

Все выступления были подготовлены на высоком уровне и вызвали интерес аудитории: после докладов участники ответили на вопросы зрителей.

Наибольшую поддержку зала получила Дарья Подъячева.

Мероприятие прошло в рамках Университетской лиги научных битв. Организатор — Ассоциация Science Slam при поддержке Минобрнауки России.