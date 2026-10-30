До Тюмени – по прямой: работы на участке трассы М-12 «Восток» близятся к завершению

На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень завершается реконструкция участков км 35 – км 104 со строительством обходов сел Малые Брусяны, Мезенское и рабочего поселка Белоярский. Новая трасса позволит свердловчанам добираться до Тюмени за 3,5 часа. Работы находятся в завершающей стадии, открытие запланировано на середину ноября, рассказали «ОГ» в пресс-службе Уралуправтодора.

В настоящий момент ведутся работы с 35-го по 90-й километр. На объекте трудятся 390 человек и 120 единиц техники. Также продолжается капитальный ремонт участков этой дороги с расширением до четырех полос, строительством разворотных петель, устройством малых искусственных сооружений, металлического барьерного ограждения на участке км 104 – км 123 в Свердловской области.

Продолжается расширение проезжей части до четырех полос на участке км 261 – км 289. Там построены четыре искусственных сооружения: мост через реку Тугулымка, путепровод через железную дорогу, мост через реку Айба, мост через реку Кармак.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области за шесть лет отремонтируют более 60 мостов и путепроводов.