ДомойЭкономикаДороги и транспорт

Снегоуборочная спецтехника вышла на уборку трасс в Свердловской области

Дороги и транспортНовости
Областная газета

Через регион проходит атмосферный фронт с осадками

уборка снега на дорогах Свердловской области
Свердловских водителей предупреждают, что снег ожидается сегодня на всей территории региона. Фото: Борис Ярков, «Областная газета»

Снегопад пришел на Средний Урал утром 6 ноября: осадки зафиксировали начиная с 09:00. На важнейших отрезках трасс на уборке уже работает специализированная техника. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Снегопад накрыл Свердловскую область. В северных районах уже утром отметили осложнение дорожной обстановки из-за погоды. Дорожные службы оперативно приступили к работе — на ключевых участках дорог задействована спецтехника.

Так, на отрезке от Ивделя до Серова расчищают проезжую часть 15 комбинированных дорожных машин. Еще две единицы техники работают в районе Качканара, три — в районе Нижних Серег.

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, к 15:00 снег ожидается на всей территории региона. Для борьбы с зимней скользкостью планируется задействовать внушительный парк техники — всего 300 единиц. В их числе 258 комбинированных дорожных машин и 42 автомобиля с аэродинамическим отвалом.

Осадки, по прогнозам, прекратятся 7 ноября. Водителей призывают быть предельно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее учитывать состояние дорог при планировании поездок.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Екатеринбург накрыла снежная буря.

Новости

Больничный без хлопот: жителям Свердловской области назначают пособия автоматически

Жителям Свердловской области больше не нужно подавать заявление для оформления больничного. Выплата назначается автоматически...
Музеи

В центре Екатеринбурга объединят четыре музея и создадут сквозной маршрут

В Историческом сквере Екатеринбурга планируют создать музейный кластер, который превратит прогулку по центру города в путешествие сквозь...
Новости

«Метет со страшной силой»: в Екатеринбурге началась снежная буря

В Екатеринбурге резко ухудшилась погода. На улице идет град и снег, гремит гром, поднялся...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное